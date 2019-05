vor 32 Min.

OB Lösel: Wählen gehen!

Der Ingolstädter Rathauschef ruft dazu auf, sich an der Europa-Wahl zu beteiligen

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel hat alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am kommenden Sonntag zu beteiligen. Der Rathaus-Chef schreibt: „Europa bedeutet für mich Demokratie, Frieden und Freiheit. Das sind Werte, denen gar nicht genug Bedeutung zugemessen werden kann. Und dennoch werden sie immer wieder bedroht. Es ist unsere Pflicht, hier extremen Strömungen entgegenzuwirken und weiterhin mit aller Kraft und in enger Solidarität für unsere hart erkämpften gemeinsamen europäischen Werte einzutreten. Wir leben in einer globalisierten Welt, in der kein Staat die großen Herausforderungen alleine bewältigen kann. Gemeinsam aber sind wir stark! Ich fordere deshalb alle wahlberechtigten EU-Bürger in Ingolstadt auf: Bitte gehen Sie am 26. Mai zur Europawahl und geben Sie Ihre Stimme ab – für ein demokratisches, friedliches und freiheitliches Europa.“

Europa sei ein Gewinn für alle – auch für die Städte und Kommunen, wie Lösel weiter ausführt: „Ingolstadt profitiert von der Freizügigkeit der EU-Bürger. Als starker Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort brauchen die lokalen Unternehmen kundige Nachwuchs- und Fachkräfte auch aus dem europäischen Ausland, wir haben viele internationale Studenten in unseren Hochschulen – darüber freue ich mich sehr.“ Aber auch in finanzieller Hinsicht profitiere die Stadt von Fördermitteln und starken Kooperationen. Als Beispiele nennt er die gemeinsamen ökologischen Projekte der Donau-Anrainerstaaten („danubeparks“) und – ganz aktuell – das EU-Projekt „Urban Air Mobility“, bei dem sich Ingolstadt um die Erforschung der Mobilität von morgen europaweit bemüht und alle 17 UAM-Städte in Europa in finanziellen Angelegenheiten im Kontext der UAM-Initiative gegenüber der Europäischen Union vertritt. Lösel betont: „Europa und die EU sind in Ingolstadt also keineswegs abstrakt oder unnahbar.“

Rund 70 Prozent der gesetzlichen Grundlagen, mit denen Städte heute täglich arbeiten, seien zudem europäischen Ursprungs. Und auch für die Bürger habe die EU bereits viel gebracht, beispielsweise die Abschaffung der Roaming-Gebühren bei Handygesprächen oder das Geoblocking im Internet, der verbesserte Datenschutz oder ein automatisches Notrufsystem für Neufahrzeuge. „Politik, die in Brüssel gemacht wird, hat also immensen Einfluss auf unseren Alltag, aber auch auf die großen Themen wie Sicherheit, Wohlstand und Umweltschutz. Ohne Europa geht´s nicht!“, erklärt das Stadtoberhaupt weiter. Wer am Sonntag nicht wählen gehen könne, solle daher unbedingt von seinem Recht zur Briefwahl Gebrauch machen. (nr)

