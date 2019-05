vor 1 Min.

OB-Wahl: Florian Herold steht in den Startlöchern

2014 unterstützte Florian Herold (links) zusammen mit Parteikollegin Sissy Schafferhans noch die Kandidatur von Hans Habermeyer. 2020 will er selbst ins Rennen gehen.

Der Neuburger Ortsvorsitzende der Freien Wähler hat sein Interesse bekundet, nächstes Jahr für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren zu wollen.

Von Claudia Stegmann

Die Freien Wähler in Neuburg positionieren sich für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Am Freitagabend treffen sich die Mitglieder des Ortsverbands und werden die Weichen für die Stadtratswahl stellen. Allen voran geht es um die Frage, wer Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vom Thron stoßen könnte. Einer, der sich das zutraut, ist Florian Herold. Kommt es nicht noch zu einer spontanen Bewerbung, wird er sich auf Empfehlung des 20-köpfigen Ortsvorstandes als einziger Kandidat zur Wahl stellen.

Wie der Vorsitzende der Freien Wähler in Neuburg sowie der Kreisvereinigung im Gespräch mit der Neuburger Rundschau sagt, habe er schon vor mehreren Monaten die Entscheidungsträger wissen lassen, dass er „tendenziell zur Verfügung stehe“. Dieses Bestreben will er heute Abend noch einmal unterstreichen. „Mal sehen, was passiert“, gibt er sich zurückhaltend und verweist auf die Möglichkeit, dass noch weitere Kandidaten ihr Interesse bekunden können. Einen Mitbewerber gab es bereits. Ehe die Mitglieder aber die Möglichkeit hatten, über seine Kandidatur zu entscheiden, war er auch schon wieder aus dem Rennen.

