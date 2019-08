21:08 Uhr

OB-Wahl in Neuburg: Die Linke setzt auf Michael Wittmair

Der Fotograf aus Neuburg wird zusammen mit einer Kollegin eine Doppelspitze bilden. Derweil ist der Wunsch-Kandidat der FDP abgesprungen.

Von Claudia Stegmann

Auf seinem Autokennzeichen hat er sein Ansinnen bereits festgehalten: ND-OB 2020 – auch wenn er beteuert, dass die Buchstabenkombination nichts mit der anstehenden Kommunalwahl zu tun habe. Michael Wittmair, selbstständiger Kaufmann mit einem Fotogeschäft in Neuburg, wird der OB-Kandidat der Linken werden. Er selbst sagt dazu nichts, doch Roland Keller bestätigt: Die Linken werden mit einer Doppelspitze in den Kommunalwahlkampf starten, und einer davon wird Michael Wittmair sein.

Wittmair ist erst seit Mai diesen Jahres Mitglied der Linken. Im Juli wurde er bereits in den Vorstand gewählt: Zusammen mit Gabriele Nava bildet er im neu gegründeten Neuburger Ortsverband eine Doppelspitze. Wie Roland Keller verriet, soll auch für die Kommunalwahl ein Mann-Frau-Duo an den Start gehen – mit Wittmair als Kandidat auf den Posten des Oberbürgermeisters und einer Spitzenkandidatin auf Platz 1 der Stadtratsliste. Gut möglich, dass Gabriele Nava auch in diesem Fall Wittmairs Teamkollegin sein wird.

Michael Wittmair schweigt aktuell noch zu seiner Kandidatur

Die Neuburger Linke war bisher als Basisorganisation (BO) organisiert, was bedeutet, dass es keinen eigenen Vorstand gab, weil die 20 Mitglieder dem Kreisverband Region Ingolstadt angehörten. Sprecher der BO war Roland Keller. Im Juli gründeten die Linken einen eigenen Ortsverband in Neuburg – mit Gabriele Nava und Michael Wittmair an der Spitze sowie Roland Keller und Henriette Appel als Beisitzer. Bei der Gründungsversammlung sagte Wittmair, dass er sich vor allem für die Themen Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und eine neue Verkehrspolitik in Neuburg stark machen wolle.

Zur Person Michael Wittmair und seinen Ambitionen verriet Roland Keller noch nichts. Erst Ende August soll das Spitzenteam der Linken offiziell vorgestellt werden.

Ohne Kandidat steht im Augenblick dagegen die FDP da. Bis vor wenigen Tagen hatten die Mitglieder noch Hoffnung, einen erfolgversprechenden OB-Kandidaten präsentieren zu können. Doch der Neuburger erteilte FPD-Vorsitzender Bettina Häring am Wochenende eine Absage: „Das hat mir sehr leid getan“, sagte sie, denn nach ihren Worten wäre er „eine Wucht“ gewesen. Obwohl sie zunächst zu verstehen gab, dass sie keinen zweiten Kandidaten in der Hinterhand habe, will sie jetzt doch nicht so schnell aufgeben und weiter suchen.

