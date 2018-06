vor 28 Min.

OB begrüßt Einrichtung der Anker-Zentren

Manching als Standort für Oberbayern

Die Staatsregierung hat am Dienstag den umstrittenen bayerischen Asylplan beschlossen und dabei auch über die zukünftigen sieben Anker-Zentren im Freistaat entschieden. Für Oberbayern wurde – wie erwartet – das bestehende Transitzentrum Manching-Ingolstadt (BayTMI) als Standort bestimmt.

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) sagte dazu: „Wir begrüßen ausdrücklich die Einrichtung von integrierten ,Anker-Zentren’ für eine beschleunigte Prüfung und Entscheidung von Asylanträgen. Da in allen sieben Regierungsbezirken solche Einrichtungen entstehen, ist eine ausgewogene Verteilung im Freistaat sichergestellt.“ Positiv bewertet der OB ferner, dass das Zentrum vom Freistaat selbst betrieben werde. Dass die Kapazität jeweils auf 1000 bis 1500 Personen begrenzt werde, bedeute zudem faktisch „eine deutliche Reduzierung“ für den hiesigen Standort. Der Innenminister, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt weiter, habe Lösel erneut versichert, „dass die der Region Ingolstadt gegebenen Zusagen des Freistaates vollumfänglich eingehalten werden“. Dazu gehören die Schließung des künftigen Ankerzentrums bis Ende 2025 und mehr Polizisten. Diese könnten, so heißt es, nun schon im Herbst und damit deutlich früher als geplant, kommen.

Die ehemalige Max-Immelmann-Kaserne wurde im September 2015 während der Flüchtlingskrise zu einer sogenannten Ankunfts- und Rückführungseinrichtung (ARE). 2017 wurde dort dann eines von bayernweit drei Transitzentren untergebracht. Hier – und in den Ingolstädter Dependancen – leben Asylsuchende, deren Bleibeperspektive als gering eingestuft wird. Nun wird das BayTMI zum Ankerzentrum.

Das BayTMI ist heftig umstritten. Die Bewohner protestieren regelmäßig die Zustände in dem Lager. Und die Caritas macht sich schon lange für eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge stark. Die Konzentration so vieler Menschen auf geringem Raum schaffe viele Probleme. Wie berichtet, hat die Polizei dort immer wieder Großeinsätze.(nr) "Bayern Seite 11

