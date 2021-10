18 Haushalte bekommen Unterstützung von der Familien- und Seniorenhilfe

Plus Die Neuorganisation der Familien- und Seniorenhilfe in Oberhausen trägt Früchte. Die Nachfrage nach Angeboten steigt.

Im Oktober 2018 wurde aus dem über 100 Jahre alten Ambulanten Krankenpflegeverein Sinning und Umgebung die Familien- und Seniorenhilfe. Die Neuausrichtung mit Schwerpunkt „Hilfe für Menschen mit Unterstützungsbedarf“ erforderte auch eine Neuorganisation – die nun, drei Jahre nach diesem Beschluss, Früchte trägt.