Oberhausen

vor 1 Min.

Mehr Wasser in der Donau: Rennertshofen stellt Bedingungen

Plus Der Gemeinderat in Rennertshofen sträubt sich gegen die geplante höhere Aufstauung der Donau an der Staustufe Bertoldsheim.

Von Manfred Dittenhofer

Könnte die Gemeinde es verhindern, die geplante Stauzielerhöhung an der Donau-Staustufe Bertoldsheim würde es nie geben. Auch nicht als zeitlich begrenzten Versuch, der über fünf Jahre stattfinden wird. Die Kommune darf das nicht entscheiden. Wohl aber kann die Gemeinde eine Stellungnahme abgeben. Und diese enthält gleich mehrere Forderungen.

Themen folgen