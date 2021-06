Oberhausen

13:15 Uhr

Öffnung am Samstag: So startet das Waldbad Oberhausen in die Saison

Am Samstag eröffnet das Waldbad in Oberhausen wieder. Vorerst dürfen coronabedingt wie im vergangenen Jahr nur 120 Mitglieder gleichzeitig ins Bad. Foto: Annemarie Meilinger (Archiv)