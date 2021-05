Radunfall bei Oberhausen: Schürfwunde, Schulter ausgekugelt, Schädel geprellt

Aus Unachtsamkeit und ohne Fremdbeteiligung ist am Sonntag ein Radfahrer bei Oberhausen gestürzt. Am Ende fand er sich im Krankenhaus wieder.

Zu einem folgenschwerer Fahrradunfall kam es außerorts auf dem Radweg von Oberhausen in Fahrtrichtung Unterhausen.

Wie die Polizei in Neuburg mitteilt, war ein 26-jähriger Neuburger am Sonntagnachmittag mit zwei Bekannten mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt stürzte. Dabei zog er sich eine Schürfwunde am Knie zu, kugelte sich die Schulter aus und erlitt eine Schädelprellung.

Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. (nr)

Lesen Sie auch: