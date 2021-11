Salon- und Jazzorchester Cassablanka: Das ist beim Novemberkonzert in Unterhausen geboten

Plus Ende November plant das Salon- und Jazzorchester ein Konzert im Innovationszentrum Unterhausen. Auf dem Programm stehen: Jazz, populäre Tanzmusik der 20er bis 50er Jahre und Melodien aus Wiener Kaffeehäusern.

Das Schönste sei, erzählt Alexander Großnick von Salon- und Jazzorchester Cassablanka, wenn die älteren Paare im Publikum eine Träne verdrücken. Nicht weil sie traurig sind, versteht sich. Sondern gerührt von der Musik, die sie da zu hören bekommen. Denn es sind jene Melodien, zu der deren Eltern vor vielen Jahrzehnten gemeinsam getanzt hätten. Für solche Momente und auch Gespräche mit den Leuten, sagt der Bandleader, mache man sie – die Musik. „Es ist toll, wenn etwas zurückkommt.“