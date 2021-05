Sinninger Testzentrum geht mit 69 Ehrenamtlichen an den Start

Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl und Mitinitiator Michael Schmiz zeigen sich begeistert von der Solidarität innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Seit dem gestrigen Mittwoch hat auch der Oberhausener Ortsteil Sinning ein eigenes Schnelltestzentrum. Gleich am ersten Tag ließ sich Olga Fischer auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. „Ich muss zum Friseur und da brauche ich einen negativen Test“, sagt die Sinningerin. 69 Ehrenamtliche werden in den nächsten Wochen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Für Fridolin Gößl ist das ein Zeichen von Solidarität in der Dorfgemeinschaft. „Das ist der Wahnsinn wie sich die Bevölkerung engagiert“, sagt der Oberhausener Bürgermeister.

Insgesamt helfen 69 Ehrenamtliche im Corona- Schnelltestzentrum Sinning

Auch Initiator und Zahnarzt Michael Schmiz ist zufrieden: „Heute früh waren schon drei da und für Freitag sind schon 13 Leute angemeldet.“ Ihm gehe es vor allem um den sozialen Charakter und darum, dass sich auch nicht so mobile Leute vor Ort testen lassen können, sagt er. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 7 bis 9 Uhr und 18 bis 19 Uhr. Anmeldungen unter 08431-430947 und 08431-41017. (kimi)

