Oberhausen

vor 37 Min.

Waldbad Oberhausen: Der Sommer kann kommen

Plus Das Waldbad in Oberhausen erwacht aus dem Winterschlaf dank des Engagements der Vereinsmitglieder. Knapp 80 Jahre ist es alt. Zum Jubiläum im nächsten Jahr stehen größere Sanierungsmaßnahmen an.

Von Manfred Dittenhofer

Emsige Geschäftigkeit herrschte am Wochenende im Waldbad in Oberhausen. Rasenmäher flitzen über Liegewiese. Blumenbeete werden neu angepflanzt. Viele Mitglieder des Vereins Waldbad helfen mit, das Schwimmbecken, die Technik und die Gartenlandschaft aus dem Winterschlaf zu wecken. Denn die Badesaison könnte trotz Corona-Pandemie und Hygiene-Vorschriften schneller beginnen als gedacht. Bereits am 21. Mai steht zur Öffnung der Bäder im Landkreis eventuell eine Entscheidung an.

