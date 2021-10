Oberhausen

Wie wirbt man für eine Ausbildung? Eine Firma aus Oberhausen hat eine Idee

Plus Wie wirbt man für einen Ausbildungsberuf, wenn man nicht in die Schulen darf? Bei der Schreinerei Pettmesser hatten Auszubildende und Gesellen eine Idee.

Von Manfred Dittenhofer

Eine außergewöhnliche Aufgabe erhielten die Azubis sowie die Junggesellinnen und -gesellen der Schreinerei Pettmesser in den vergangenen Wochen von ihrem Arbeitgeber. Sie sollten sich ein Werkstück überlegen, das gleich mehrere Eigenschaften in sich vereinigt. Mit diesem Bausatz möchte Manfred Pettmesser den Schreinerberuf an den Neuburger Schulen vorstellen. Und er sollte die Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen rund zwei Unterrichtsstunden beschäftigen und dabei begeistern. Und es sollte einen Mehrwert für die Jugendlichen enthalten - etwas , das sie benutzen können und das sie an diese Kennenlernstunde erinnert - vor allem, wenn sie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

