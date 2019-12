vor 37 Min.

Oberhausens Gemeinderat soll weiblicher und jünger werden

SPD-Ortsverein Oberhausen stellt Kandidatenliste für die Kommunalwahl auf. Wer nominiert wurde.

Nun ist es raus: In der Gemeinde Oberhausen stellen sich mindestens vier Gruppierungen zur Kommunalwahl am 15. März 2020 um die 16 Plätze im neuen Gemeinderat. Auch der SPD-Ortsverband hat nun seine Liste vorgestellt.

Der Vorstand hatte die Mitglieder und Anhänger zur Aufstellungsversammlung geladen. Zum Versammlungsleiter wurde Kreisvorsitzender Werner Widuckel gewählt. Im 16-köpfigen Team stehen neun Frauen, womit ein Wunsch des Ortsvorsitzenden Hermann Steger in Erfüllung ging, der sich den neuen Gemeinderat weiblicher und verjüngt vorstellt.

In Oberhausen stehen spannenden Projekte an

Ab sofort wird bei den Genossen an einem Wahlprogramm gearbeitet. Die Kandidatinnen und Kandidaten sehen ihren Schwerpunkt in der Umsetzung der Kernaufgaben der Kommune. Auch in der Abwasserentsorgung sei die Kommune bereits gut aufgestellt, habe aber in den nächsten Jahren noch große Investitionen vor sich, so der Ortsvorsitzende. Der Bau des neuen Gemeindeamtes, eines neuen Kindergarten sowie die Neugestaltung der Ortsmitte erlauben eine spannende Zukunft zur Mitwirkung in der Gemeinde Oberhausen, so die Aussagen der Kandidaten voller Zuversicht.

Die Liste führt die langjährige Gemeinderätin und 2. Bürgermeisterin Mini Forster-Hüttlinger an. Die Kandidatinnen und Kandidaten aus den verschiedensten Berufsgruppen wie Handwerker, soziale Berufen wie Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Sozialpädagogen und Psychotherapeuten sowie Polizisten und Kirchenmusiker bilden die breite Palette an Lebenserfahrung und Sachverstand als Angebot für die Bürgerinnen und Bürger ab, ist sich Hermann Steger sicher. Sie alle brächten sich mit ihrem Einsatz in den unterschiedlichsten Vereinen und Organisationen im Gemeindebereich ein.

Ein weiterer Schwerpunkt im Programm der Genossen soll der Ausbau der Nahversorgung und der nachhaltige Umgang mit Natur und Umwelt werden, sowie individuelle Konzepte für eine energieautarke Gemeinde.

Die Gemeinderatsliste der SPD Oberhausen

1. Mini Forster-Hüttlinger (65), 2. Bürgermeisterin

2. Matthias Reil (30), Produktprüfer

3. Anna Reil (29), Hotelfachfrau

4. Hermann Steger (69), Rentner

5. Centa Frank (64), Rentnerin

6. Karl-Heinz Gößwein (45), psychologischer Psychotherapeut

7. Ulrike Ipsch-Leimeister (52), Offset-Druckerin

8. Günter Burkhard (52), Zimmerer

9. Mara Loesewitz (28), Physiotherapeutin

10. Karl-Heinz Bölk (61), Sozialversicherungsangestellter

11. Jeanette Maasch-Link (45), Gesundheits- und Krankenpflegerin

12. Ulrich Loesewitz (65), Sozialpädagoge

13. Gabriella Lay (43), Kirchenmusikerin

14. Alexander Großnick (47), Polizeifachlehrer

15. Carola Gößwein (44), Kinderkrankenschwester

16. Liane Klopfleisch (49), Hausfrau

