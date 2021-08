Mit Fäusten und Füßen attackiert: 37-Jähriger in Oberstimm vor Barthelmarktgelände verletzt

In Oberstimm ist es vor dem Barthelmarktgelände zu einem tätlichen Übergriff gekommen. Der 37 Jahre alte Ingolstädter wurde dabei leicht verletzt.

Vor dem Barthelmarktgelände in Oberstimm, so schildert es die Polizei, hat am Freitag eine Gruppe junger Männer einen 37-Jährigen mit Fäusten und Füßen attackiert. Die Beamtinnen und Beamten konnten zwei Tatverdächtige ermitteln. Gründe für den Übergriff sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Tätlicher Übergriff in Oberstimm vor Barthelmarkt: Mann muss ins Krankenhaus

Alle beteiligten Personen waren jedoch teils stark alkoholisiert. Bis dato konnten keine „Vorbeziehungen zwischen den Tätern und dem Opfer eruiert werden“. Der 37 Jahre alte Ingolstädter wurde durch die Schläge leicht verletzt und deshalb ins Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. (nr)