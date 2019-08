17:39 Uhr

Odo Utschig sagt Servus nach 40 Jahren

Der Verwaltungsleiter der Marktgemeinde wird in den Vorruhestand verabschiedet. Auf was sich die Gemeinde künftig einstellen muss.

Von Manfred Dittenhofer

Knapp 40 Jahre stand er im Dienst der Marktgemeinde und hat bis auf wenige Monate sein gesamtes Berufsleben Rennertshofen gewidmet. Am Dienstagabend wurde Odo Utschig nun offiziell in den Vorruhestand entlassen. Der Verwaltungsleiter im Rennertshofener Rathaus prägte die Gemeinde. Bürgermeister Georg Hirschbeck verabschiedete Utschig unter stehendem Applaus des Gemeinderates. Seinen letzten Arbeitstag hat er am 23. August. Seine Nachfolge tritt Andreas Czerney an, der bereits eine ausgedehnte Einarbeitungszeit hinter sich hat.

Odo Utschig war die „Allzweckwaffe“ des Bürgermeisters

Am 1. Februar 1980 trat Odo Utschig seine Stelle als Verwaltungsinspektor im Rennertshofener Rathaus an. Er kümmerte sich in all den Jahren um das breite Spektrum von Tiefbau zum Hochbau, von der Kampfhundehaltung bis zur Obdachlosenbetreuung. Er war Standesbeamter und Verwaltungschef in der Großgemeinde. Hirschbeck bezeichnete seinen Amtsleiter als „Allzweckwaffe“, der niemals ein Notizbuch brauchte, sondern sich auf sein Gedächtnis verlassen konnte.

Der Haushalt der Marktgemeinde ist momentan noch sehr ausgeglichen. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern. Von 2020 bis 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 17,9 Millionen Euro geplant. Vor allem Großprojekte wie der Bau der neuen Schule und einer zentralen Kläranlage in Bertoldsheim werden die Finanzen der Kommune belasten. Damit wird der Gestaltungsspielraum der Marktgemeinde eingeengt werden, so auch die Stellungnahme des Landratsamtes. Die Gemeinde müsse sich in den kommenden Jahren auf die Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben beschränken.

