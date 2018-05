vor 60 Min.

ÖDP-Politiker wirbt für Verzicht auf Plakatwerbung

ÖDP-Kandidat Franz Hofmeier regt zum gemeinsamen Verzicht auf Plakatwerbung in Ingolstadt an. Was dahinter steckt.

In einem offenen Brief an die Kreisverbände der anderen Parteien wirbt ÖDP-Kreisvorsitzender und Landtagskandidat Franz Hofmeier dafür, bei der Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober gemeinsam auf Plakatwerbung in Ingolstadt zu verzichten.

Wie Hofmeier schreibt, habe es bei den zurückliegenden Wahlen immer wieder Rückmeldungen gegeben, die aufzeigten, dass Bürger vielfach genervt vom dichten Plakatwald seien. Mit dem Brief möchte die ÖDP bei den anderen Parteien anfragen, wie sie bei der Wahl im Herbst zu einem gemeinsamen, vollständigen Verzicht auf Plakatwerbung in Ingolstadt stehen würden beziehungsweise alternativ eine deutlich spürbare gemeinsame und freiwillige Beschränkung nur auf Hauptverkehrsstraßen mittragen würden.

Es gebe nicht repräsentative Umfragen, die aufzeigen würden, dass Plakaten bei der Wahlentscheidung in aller Regel kaum eine Bedeutung zukommt. Daher werde gerne auf eine etwas höhere Wahlbeteiligung als Folge der Plakatierung verwiesen. Ein Verzicht oder eine zumindest stark reduzierte Anzahl von in aller Regel Plastikplakaten, so Hofmeier, würde sich zudem positiv auf unsere Umwelt auswirken. (nr)

