30.03.2020

Offene Hilfen beraten telefonisch

Büros bleiben wegen des Coronavirus geschlossen

Angesichts der ernsten Lage und der herrschenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus informieren die Offenen Hilfen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in einer offiziellen Pressemitteilung über ihr aktuelles Beratungsangebot. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Demnach beraten und unterstützen die Offenen Hilfen bei

Fragen rund um das Thema Behinderung.

Sie geben Informationen über bestehende Unterstützungsangebote.

Sie stellen Kontakt zu anderen Fachstellen her.

Die Offenen Hilfen des Landkreises klären über Rechte von Menschen mit Behinderung auf.

Sie geben Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen und

Hilfestellung bei psychosozialen Themen – unter besonderer Berücksichtigung der derzeit belastenden Situation durch Ängste und Verunsicherung sowie durch die Ausgangsbeschränkungen.

Wegen der derzeitigen Corona-Krise bleiben die Büros der Offenen Hilfen im Landkreis bis vorerst 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Kontaktiert werden können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allerdings weiter telefonisch unter Nummer 08431/64002-0 oder per E-Mail an die Adresse info@offenehilfen-nd.de. Zu erreichen sind die Offenen Hilfen von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag zusätzlich jeweils von 13 bis 16 Uhr. Betroffene und Interessierte finden den weiteren Angaben der Mitteilung zufolge auf der Webseite www.offenehilfen-nd.de demnächst verschiedene Informationen und Angebote mit Materialien zum Herunterladen. „Zudem bieten wir mit der Online-Beratung eine datensichere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu bleiben beziehungsweise in Kontakt zu treten“, heißt es weiter. Die Online-Beratung garantiert Anonymität. (nr)

