Oh Tannenbaum, bist du bio?

Plus Der Trend zu Nachhaltigkeit hat längst auch die Christbaum-Branche erfasst. Zumindest in der Neuburger Region ist ein Betrieb mit Bio-Siegel einzigartig. Andere Anbieter aber sind kritisch.

Hach, der Tannenbaum. Was duftet er und funkelt, leuchtet, glitzert. Alle Jahre wieder bringt er Weihnachten nach Hause. Und mindestens genauso oft stellt sich die Frage nach seiner Sorte. Welcher Baum soll es denn sein, Fichte oder Tanne, wie groß und ausladend? Inzwischen ist noch eine weitere dazugekommen – die Frage nämlich, ob er bio sein muss?

Bis Weihnachten sind es nur noch wenige Tage. In der Winterluft zittern die Bäumchen bei Unterhausen. Kleinere Exemplare, frisch und akkurat gepflanzt, stehen in diesem Hain neben größeren. Alle stachelig, leuchtend grün im Saft. Auf eineinhalb Hektar kultivieren hier Tannen in Bio-Qualität – Nordmann, Kork und Colorado. Für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist dieses Konzept einmalig. „Wir sind der einzige Bio-Betrieb für Christbäume im Umkreis von 70 Kilometern“, sagt Franz Bauer aus Straß, der zusammen mit seiner Frau Doris die Plantage bewirtschaftet. Denn noch immer bedienen Bio-Weihnachtsbäume eine Nische.

Jeder zehnte Weihnachtsbaum kommt aus dem Ausland

Laut der Umweltorganisation Robin Wood etwa macht der Bio-Baum nur ein halbes Prozent des Marktes aus. Verhältnismäßig wenig, zumal jährlich bis zu 30 Millionen Tannen und Fichten in deutschen Haushalten stehen. Etwa jeder zehnte Christbaum, der in Deutschland verkauft wird, kommt aus dem Ausland. Unnötig und klimabelastend, finden einige – sie suchen nach Alternativen zu den Pflanzen, die auf dänischen Fluren in Monokultur aufgewachsenen sind.

Franz und Doris Bauer wollen eine solche Alternative bieten. Seine Bäume pflegt das Ehepaar nach ökologischen Richtlinien. Es verzichtet auf chemische und synthetische Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und Wachstumshemmer. Bauers Bäume wachsen mit Gräsern und Kräutern als Nahrungsquelle und Lebensraum für zahlreiche Insekten- und Vogelarten. „Wir wollen, dass die Vielfalt erhalten bleibt“, erklärt Doris Bauer. Dass der Boden gesund, die Ökologie im Gleichgewicht bleibt.

Diese Standards garantieren Zertifikate und Kontrollen: Seit fünf Jahren tragen Bauers Pflanzen das Siegel der Europäischen Union und das deutsche staatliche Bio-Siegel.

Franz und Doris Bauer sind seit mehr als 25 Jahren im Christbaum-Geschäft. Bild: Elisa Glöckner

Natürlich sei dieses Konzept pflegeintensiver, räumen die beiden ein. Teurer als andere würden ihre Bäume dennoch nicht. Wer bei Bauers eine Nordmanntanne kauft, zahlt 20 Euro pro Meter. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt zwischen 18 und 25 Euro.

Johann Engel besitzt eine Baumkultur an der Sudentenlandstraße

Bayerische Herkunft – den meisten Kunden sei das genug. Viele verlangten gar nicht nach Bio-Wuchs, sagt Johann Engel, der eine kleine Kultur an der Sudentenlandstraße bei Heinrichsheim pflegt. Für ihn sind die Weihnachtsbäume ein Hobby. Seit 30 Jahren – inzwischen mit seinem Sohn Johannes – vertreibt er einerseits Bäume, die er aus Bayern und Baden-Württemberg zukauft. Andererseits können Kunden ihren Baum beim ihm selbst sägen, und zwar im hinteren Teil der Verkaufsfläche. Blaufichten und Nordmanntannen. Besonders groß ist die Kultur nicht, meint der Landwirt. Deshalb werde alles per Hand erledigt. Kein Baum sei behandelt, kein einziger gespritzt. Wie er erläutert, bilden Nadelbäume ab einem gewissen Alter ohnehin ihre Mitteltriebe aus. So werde das Unkraut auf biologische Weise kontrolliert. Ein Siegel hat Johann Engel für seine Kartoffeln. Bei den Bäumen rentiere sich das nicht. Geld und Zeit: „Für die Größe unseres Weihnachtsbaum-Betriebs ist der Aufwand insgesamt zu groß.“

Bauers Weihnachtsbäume sind zertifiziert, sie tragen mehrere Bio-Siegel. Bild: Elisa Glöckner

Eine Auffassung, die er mit Johann Golling Junior aus Ehekirchen teilt. Seit 35 Jahren bietet der Landwirt Christbäume in der Region an. Nordmanntannen, die er nur 400 Meter von seinem Hof entfernt züchtet. Josef Golling Junior ist Mitglied des Vereins „Bayerischer Christbaumanbauer“, der dafür zuständig ist, Christbäume aus Bayern zu vermarkten. Das Herkunftszeichen steht für frische Weihnachtsbäume aus dem Freistaat. Es verlangt, dass ausschließlich Bäume zertifiziert sind, die dort produziert und nach dem 15. November gefällt worden sind.

Einige kennen den Unterschied zwischen Regionalität und Bio nicht

Von Bäumen in Bio-Qualität hält der Ehekirchener nicht viel. „Der Christbaum ist eine Zierpflanze, kein Nahrungsmittel.“ Deshalb sei die Nachfrage auch so gering. Außerdem, sagt er, würden die meisten Pflanzen von weit her kommen. Aus dem Sauerland etwa, selten aus der Region. „Der Transport zu uns belastet die Umwelt zusätzlich.“

Ein Problem sei, dass einige Menschen Regionalität mit Bio gleichsetzten, schildert Franz Bauer aus Unterhausen. „Das Unwissen ist groß“, bekräftigt Doris Bauer. „Man muss sich im Klaren darüber sein, dass ein konventioneller Baum, die Stoffe im Wohnzimmer ausdunstet, die er aus dem Boden gezogen hat.“ Häufig sind das Pestizide, Herbizide und Fungizide. Beim Bio-Baum sei das anders. Und dafür wollen die Bauers sensibilisieren. Damit er funkeln und leuchten und glitzern kann, ohne Giftstoffe. Hach, der Tannenbaum.