Ohne Abstand und Maske: Polizei löst Jugendtreff in Neuburg auf

Sechs Jugendliche treffen sich in Neuburg ohne Abstand und Maske. Die Polizei löst das Treffen auf.

Ein Treffen von sechs Jugendlichen am Seter Platz in Neuburg musste die Polizei am Montag beenden. Die Jugendlichen trugen laut Polizei dabei weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch wurden Mindestabstände eingehalten.

Neuburg: Polizei löst Treffen von Jugendlichen auf

Alle Anwesenden erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (nr)

