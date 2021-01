vor 22 Min.

Ohne Corona-Impfung kein Gehalt

Ein Zahnarzt aus Pfaffenhofen hatte seinen Mitarbeitern mit Freistellung gedroht. Nun liegt eine Anzeige gegen ihn vor

Ein Zahnarzt aus Pfaffenhofen wollte Patienten und Mitarbeiter in seiner Praxis schützen – und machte die Corona-Impfung zur Pflicht für sein Team. Sogar Impftermine im Corona-Impfzentrum hatte der Praxisinhaber schon organisiert. Doch die Aktion ging nach hinten los – und führte zu einem Shitstorm gegen den Zahnarzt. Nun liegt jedoch eine Anzeige gegen ihn vor.

Schon seit dem vergangenen Wochenende wird der Zahnarzt aus Pfaffenhofen massiv in Sozialen Netzwerken kritisiert und angegriffen. Seine Mitarbeiter hatte er zuvor mit sehr deutlichen Worten zur Corona-Impfung animiert. In einem Schreiben an die Mitarbeiter seiner zwei Praxen im Kreis Pfaffenhofen hatte gestanden: „Es werden alle Mitarbeiter und Zahnärzte geimpft. Wer die Impfung nicht möchte, wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt.“

Gegenüber dem Pfaffenhofener Kurier äußerte der Zahnarzt im Nachhinein, dass seine Wortwahl nicht besonders glücklich gewesen sei. Dennoch stehe er voll hinter seiner Aktion – und hinter der Corona-Impfung, mit der er sich ausführlich beschäftigt habe. Mittlerweile steht der Arzt für Stellungnahmen nicht mehr zur Verfügung. Die Inhalte der Internetseite der Praxen waren am Dienstag fast vollständig verschwunden: „Unsere Homepage wird derzeit überarbeitet“, war zu lesen. Auch eine vor wenigen Tagen noch aktive Facebook-Seite war nicht mehr existent. Auf Internetplattformen wird der Zahnarzt nun massiv attackiert, seine Impfaktion wird teilweise sogar mit dem Terror während der Nazidiktatur verglichen. Teilweise werden auch die Angestellten der Praxis beleidigt. In einigen Fällen werden der Name und ein Foto des Arztes veröffentlicht.

Der Zahnarzt sei von der Polizei beraten worden und habe auch noch keine Anzeige gegen diejenigen erstattet, die ihn in Sozialen Netzwerken bedroht hatten. „Eine aktuelle Bedrohungslage sehen wir nicht“, sagte Karl Höpfl vom Ingolstädter Polizeipräsidium am Dienstag.

Tatsächlich liegt nun aber eine Anzeige gegen den Zahnarzt vor. Mehrere Kritiker hatten zu Strafanzeigen aufgerufen. Eine Anzeige mit dem Vorwurf der Nötigung ist nun eingegangen, bestätigt die Polizei Oberbayern Nord. (zian/dpa)

