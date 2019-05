17:27 Uhr

Ohne Führerschein einen Unfall verursacht

Ein 41-Jähriger hat seit 16 Jahren keine Fahrerlaubnis, fährt aber trotzdem immer wieder. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Von Alexandra Jost

Ins Gefängnis muss jetzt ein 41 Jahre alter Mann, der ohne Führerschein einen Unfall verursacht und dabei eine Frau verletzt hat. Doch nicht nur die fehlende Fahrerlaubnis wurde ihm neben einem langen Vorstrafenregister zum Verhängnis. Der Nürnberger hat auch noch die falschen Personalien bei dem Unfall angegeben. Das Amtsgericht Neuburg verhängte nun eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten.

Im Juni vergangenen Jahres war der Mann bei einem Auftrag seines Arbeitgebers in Neuburg beschäftigt, als er Materialien und Getränke holen sollte. Als er in eine Tankstelle in der Donauwörther Straße abbog, übersah er das entgegenkommende Auto einer 63-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß brach sich die Frau das Brustbein und musste eine Woche lang stationär behandelt werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme gab der Angeklagte dann einen falschen Namen an.

„Ich brauche für meine Arbeit einen Führerschein, und der ist mir von der Führerscheinstelle noch nicht wieder zugeteilt worden. Ich möchte mich entschuldigen für die Dummheit“, erklärte der Mann vor Gericht. Schon drei Mal war dem 41-Jährigen die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit am Steuer entzogen beziehungsweise ein Fahrverbot wegen Fahrens ohne Führerschein auferlegt worden. Seit 2003 besitzt er keinen Führerschein mehr. Acht Eintragungen hat der Angeklagte bereits im Fahreignungsregister. Zudem weist sein Bundeszentralregister sieben Vorstrafen auf, unter anderem wegen Nötigung, Betäubungsmittelgebrauch, räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Bei dem Unfall hatte der Angeklagte, der seit 2000 ein Drogenproblem hat, allerdings weder Alkohol noch Drogen intus. Über seine Handynummer konnte die Polizei schließlich die richtigen Personalien des 41-Jährigen herausfinden.

Staatsanwältin Kirstin Raab forderte 15 Monate Freiheitsstrafe für den 41-Jährigen sowie drei Jahre Führerscheinsperre. Bewährung kam für Raab aufgrund der zahlreichen Vorstrafen nicht in Betracht. Verteidigerin Stephanie Röß wollte für ihren einsichtigen Mandanten nur elf Monate Haft und lediglich neun Monate Führerscheinentzug erreichen, da die einschlägigen Straftaten bereits acht Jahre zurückliegen.

Schließlich blieb Amtsrichter Marius Lindig bei der goldenen Mitte und verhängte 13 Monate Gefängnis gegen den 41-Jährigen, der wegen einer nicht angetretenen Drogentherapie als Bewährungsauflage bereits in der JVA einsitzt. Zudem darf dem Mann vor Ablauf von zwei Jahren keine Fahrerlaubnis erteilt werden. Lindig begründete sein Urteil mit der offenen Bewährung zum Unfallzeitpunkt und den vielen Vorstrafen. Strafmildernd wirkten sich das Geständnis des Angeklagten sowie der geringe Sachschaden von 5000 Euro und die leichteren Verletzungen der 63-Jährigen aus.

