vor 33 Min.

„Ohne Gesetze ist der Staat eine Räuberbande“

Georg Berger ist seit 30 Jahren Richter am Amtsgericht Neuburg. Was er dabei erlebt hat, erzählt er im Interview.

Polizisten, Angestellte in Justizvollzugsanstalten, Richter, (Staats-)Anwälte – sie alle beschäftigen sich tagtäglich mit dem Thema „Kriminalität“. Sie alle setzen sich für Sicherheit und Gerechtigkeit in unserem Land, an unserem Heimatort ein. Allerdings wird ihnen zunehmend weniger Respekt entgegengebracht. Und auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung sinkt. Wir haben diese Behörden besucht und Menschen getroffen, die dort arbeiten. In der heutigen Folge sprechen wir mit Georg Berger, Richter und stellvertretender Direktor am Neuburger Amtsgericht.

Herr Berger, in Ihrer 30-jährigen Berufslaufbahn in Neuburg haben Sie so gut wie alle Bereiche am Amtsgericht durchlaufen (siehe Infokasten). Welche Aufgaben hatten Sie denn jeweils? Was versteht man zum Beispiel unter Strafsachen? Was macht ein Ermittlungsrichter?

Georg Berger: Gegenstand einer Strafsache ist, ob jemand ein Delikt begangen hat, für das er dann verurteilt oder von dem er freigesprochen wird. Am Amtsgericht haben wir aber Gott sei Dank nur weniger gewichtige Fälle, für alles andere ist das Landgericht zuständig. Ein Ermittlungsrichter muss, noch bevor die Anklage da ist, Durchsuchungsbeschlüsse genehmigen, Haftbefehle, die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis...

Mit was hatten Sie es bei Mietsachen zu tun oder als Sie für die Abschiebehaft verantwortlich waren?

Berger: Mietsachen umfassen alle Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter, zum Beispiel Kündigungen, rückständige Miete oder Verwüstung der Wohnung nach Auszug. Um so angespannter der Mietmarkt, um so eher wird prozessiert. Beim Thema Abschiebehaft kommt das Amtsgericht erst ins Spiel, wenn die Ausreisepflicht schon feststeht, der Flüchtling dieser Pflicht aber nicht nachgekommen ist.

Um was geht es bei Familiensachen?

Berger: Hauptsächlich um Scheidungen. Wobei die Scheidung an sich nicht schwierig ist. Da muss nur geprüft werden, ob das Trennungsjahr eingehalten wurde. Komplizierter wird es beim Sorgerecht: Wer kriegt die Kinder? Und beim Unterhalt: Was muss für Frau und Kinder bezahlt werden? Bei den Kindern lassen sich die Ehegatten oft nicht lumpen, beim Expartner sieht es schon anders aus. Das Warum der Trennung kann dann entscheidend sein. Angenommen ein Ehegatte hat den anderen „böswillig“ verlassen, also betrogen, da will der Verlassene oft nicht zahlen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, da ist die Frau nur drei Stockwerke höher beim Liebhaber eingezogen. Ansonsten hat sich in ihrem Leben und an ihrem Lebensstil durch die Trennung nichts verändert. Da hat der Mann natürlich nicht verstanden, wieso er zahlen soll.

Fällt Ihnen noch ein weiteres lustiges Beispiel ein?

Berger: Einmal ging es um die elterliche Sorge. Da wollte mich der Mann davon überzeugen, ihm das Sorgerecht für die Kinder zuzusprechen, weil er der Schlauere sei. Also zwinkerte er mir in der Verhandlung zu und fragte seine Frau: „Was ist die dritte Wurzel aus 125?“ Die Frau wusste das spontan nicht – das Sorgerecht bekam am Ende trotzdem die Mutter.

Und was versteht man unter Zivilsachen?

Berger: Generell alle Streitigkeiten, bei denen ein Bürger gegen einen anderen Ansprüche erhebt, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, Tätlichkeiten, Überwuchs von Bäumen und so weiter.

Aktuell beschäftigen Sie sich vor allem mit Betreuungssachen. Was bedeutet das?

Berger: Wenn sich jemand zum Beispiel auf Grund von Krankheit nicht mehr um seine Angelegenheiten kümmern kann. Dann bekommt er vom Gericht einen Betreuer, ich sage gerne „Manager“, zugeordnet. Das ist meist ein Familienangehöriger. Ich höre mir den Betroffenen an, bestimme den Betreuer, den Umfang der Betreuung und die Aufhebung – alle grundrechtsrelevanten Eingriffe. Die Notwendigkeit einer Betreuung kann jeder melden. Manchmal sieht es der Betroffene selber nämlich gar nicht ein. Ich hatte einmal einen Fall, da hatte ein Metzger einen offenen Fuß, den er selbst mit der Angelschnur zugenäht hat. Eine professionelle medizinische Behandlung sah er nicht als nötig an – dabei hätte er den Fuß verlieren können. Ich habe dann richterlich in die Wege geleitet, dass er sich im Krankenhaus behandeln lässt. Danach wurde die Betreuung wieder aufgehoben.

Sind Sie schon einmal einem Antrag auf Betreuung nicht nachgekommen?

Berger: Da war einmal eine Frau, die war schon 90 Jahre alt. Sie wollte nicht mehr leben und aß deshalb nur noch ganz wenig. Die Angehörigen wollten einen Beschluss, dass sie im Krankenhaus zwangsernährt wird. Das habe ich nicht gemacht, denn die Willensbildung der Frau war noch völlig in Ordnung. Die Rechte der Betroffenen dürfen nicht untergehen.

Haben Sie in ihrem Beruf das Problem, dass Ihnen weniger Respekt entgegengebracht wird als früher?

Berger: Da hat sich eigentlich nichts verändert. Der Richter hat ja den Vorteil, dass er sich immer in einem formellen Rahmen befindet und eine Robe trägt. Auch von meinen Kollegen habe ich noch nichts derartiges gehört.

Wissen Sie, was der Jugendrichter zu diesem Thema sagt?

Berger: Der klagt eher darüber, dass immer mehr Jugendliche gar keine Perspektive mehr haben. Die nehmen nicht nur den Richter nicht mehr für voll, sondern überhaupt niemanden mehr, nicht einmal sich selbst. Das ist teilweise erschütternd.

Hatten Sie in Ihrer Berufslaufbahn jemals Angst? Gab es mal eine kritische Situation?

Berger: Ich kann mich nicht erinnern, dass hier jemals jemand richtig randaliert hätte. Und ich hatte auch nie Angst. Obwohl einmal sogar die Polizei bei mir zuhause angerufen hat, um mich zu warnen: Ein psychisch Kranker war aus einer geschlossenen Einrichtung geflüchtet und hatte gedroht, mich umzubringen, weil ich für den Unterbringungsbeschluss verantwortlich war. Es ist nichts passiert.

Woher nehmen Sie diese Gelassenheit?

Berger: Ich versuche eine Sache immer so zu vermitteln, dass alle Betroffenen sie verstehen. Wer mit der Justiz zu tun hat, soll sich nicht ungerecht behandelt fühlen. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt. Erst vor Kurzem hat mich eine Frau angerufen, die ich vor circa 15 Jahren geschieden habe. Sie wollte einen juristischen Rat und sagte: „Sie sind der erste, den ich anrufe!“ Also muss sie wohl zufrieden gewesen sein.

Was wünschen Sie sich?

Berger: Dass die Leute auf der Straße nicht immer so schnell über Gesetze und die Justiz schimpfen. Als Außenstehende kennen sie nämlich meistens den Sachverhalt gar nicht genau. Gesetze sind dazu da, eine gewisse Ordnung und somit Sicherheit für die Menschen zu erzeugen. Ich halte es da mit dem französischen Philosophen Charles de Montesquieu: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande!“

