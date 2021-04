Ohne Helm, aber mit 2,4 Promille

Polizei stoppt Mann in Schrobenhausen

Am Freitag fiel der eingesetzten Streife in Schrobenhausen ein Leichtkraftradfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und des fehlendes Schutzhelmes auf. Bei der im Anschluss durchgeführten Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem 30-Jährigen einen erheblichen Alkoholgeruch wahr, teilt die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von fast 2,4 Promille. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2015 stammt. Außerdem gab der Kradfahrer an, dass sein Fahrzeug etwa 70 Stundenkilometer fährt. Für dieses Fahrzeug besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Kraftradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der 30-Jährige muss sich unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren steht im Raum, dass das Leichtkraftrad gestohlen sei. Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeuges wurden ebenfalls eingeleitet und das Fahrzeug wurde zur Beweismittelsicherung sichergestellt, teilt die Polizei mit. (nr)