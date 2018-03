vor 53 Min.

Ohne Schulden in die Zukunft

CSU-Ortsverband sieht die Gemeinde Karlshuld vor finanziellen Kraftakten. So will man die anstehenden Herausforderungen meistern.

Von Anna Hecker

Langweilig wird es in nächster Zeit sicher nicht, denn es stehen einige wichtige Termine und Entscheidungen an beim CSU-Ortsverband Karlshuld. Am vergangenen Montag traf man sich im Gasthaus „Zum Scharfen Eck“ zur Mitgliederversammlung und um über einige zentrale Themen zu diskutieren. Außerdem galt es über die Bewerber als Delegierte für die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl abzustimmen.

Kurz und bündig begann das Treffen der Christsozialen. Zunächst blickte man auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück, in dem besonders das Starkbierfest mit dem legendären Auftritt von Gstanzl-Sängerin Renate Meier und der erste Ausflugstag den Karlshulder Parteifreunde im Gedächtnis blieb. Auch über den im Herbst stattgefundenen Vortrag zum Thema „Die Welt im Wandel“ mit Blick auf internationale Politikphänomene und eine positive Kassenbilanz freute sich die Ortsvorsitzende Rita Schmidt. In diesem Jahr soll ein Seminar zum Thema „Digitalisierung und Robotertechnik“ folgen, verriet sie im Ausblick auf das laufende Jahr.

Wahl der Delegierten ging schnell über die Bühne

Auch die Wahl der Bewerber als Delegierte und Ersatzdelegierte ging zügig über die Bühne. Einstimmig bestätigten die anwesenden Mitglieder die vom Vorstand vorgeschlagene Kandidaten. Ins Rennen als Delegierte gehen Günther Bengel, Christian Heigl, Klaus Scherm, Johann Schmidt, Rita Schmidt und Richard Stelzer. Als Ersatzdelegierte stellen sich Marina Eibl, Stefan Harteis, Erich Resch, Reinhold Seitle, Johann Riedl und Carl Luis Schmidt zur Verfügung. Großen Bedarf an Diskussion gab es, als im Anschluss Frank Richlich aus dem Gemeinderat seinen Bericht vorstellte. Ein großes Projekt jagt das andere in der Zukunftsplanung der Gemeinde. Vor allem finanziell stelle der Bau des „Hauses für Kinder“ Karlshuld vor eine riesige Herausforderung, meinte Richlich. Das Haus, das mit drei Krippegruppen, zwei Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen vorgesehen ist, würde die Gemeinde mit über fünf Millionen Euro belasten. Das alleine stelle schon ein Mammutprojekt dar, sei aber nur ein Vorhaben von vielen. Ein Baugebiet an der Augsburger Straße, der Ausbau des Breitbandinternets und nicht zuletzt der Neubau der gemeinsamen Karlshulder und Königsmooser Kläranlage werfen laut Richlich die Frage auf, wie die Gemeinde sich in Zukunft finanziell aufstellen möchte. Den Kurs der CSU formulierte er nach Klärung diverser Standpunkte ganz eindeutig: Man plane keine Kreditaufnahmen, sondern wolle der von Bürgermeister Karl Seitle stets vorgelebten Schuldenvermeidung treu bleiben. Dafür sei es besonders wichtig, in Zukunft Prioritäten zu setzen, sagte der Gemeinderat. Als Motto der Partei empfahl er für den Planungszeitrum der nächsten vier Jahre weiterhin, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht aus dem Auge zu verlieren.

Abgeschlossen wurde die gesprächsintensive Veranstaltung von der Vorstellung der Kandidaten für die bevorstehende Wahl von Bezirks- und Landtag. Martina Baur (Ehekirchen) und Matthias Enghuber (Neuburg) plädierten für innerparteilichen Zusammenhalt und betonten, dass sie die schwierige Umsetzung der Karlshulder Projekte tatkräftig unterstützen würden.