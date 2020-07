05:00 Uhr

Ohne Umwege ins Stromnetz: Daran arbeiten Forscher in Oberhausen

Plus Ein Forschungsprojekt in Oberhausen soll zeigen, ob der von einer Photovoltaik- oder Windkraftanlage erzeugte Strom direkt an einen Abnehmer geliefert werden kann. Wie der Austausch theoretisch funktioniert.

Von Manfred Dittenhofer

Bei vielen Photovoltaikanlagen läuft in nächster Zeit die vertraglich zugesicherte Einspeisevergütung für den Strom ab. Deshalb machen sich die Eigentümer Gedanken darüber, wie sie zukünftig ihren Strom verwenden könnten. In Oberhausen startet ein Projekt, das ganz neue Möglichkeiten aufzeigen könnte. 30 Teilnehmer haben sich dafür gemeldet und wurden vor Kurzem über den genauen Ablauf informiert.

Bislang stehen Besitzer von PV-Anlagen vor folgendem Dilemma: Speisen sie die Energie weiterhin ins Stromnetz ein, erhalten sie weit weniger Geld pro Kilowattstunde, als sie selbst für ihren verbrauchten Strom zahlen. Außerdem muss ab einer bestimmten Größe die Photovoltaikanlage mit einer Steuereinrichtung ausgestattet werden, mit der sie vom Netz genommen werden kann, falls zu viel Strom produziert wird. Um den von der eigenen Anlage erzeugten Strom aber selbst nutzen zu können, müsste ein Speichersystem angeschafft werden. Da kommt ein Forschungsprojekt der TU München zusammen mit der Beteiligungsgesellschaft Thüga, Energie Südbayern und Erdgas Schwaben gerade recht.

Vorhandenes Stromnetz soll für Forschung getestet werden

Stellen Sie sich vor, Sie erzeugen mit Ihrer PV-Anlage Strom, den Sie Ihrem Nachbarn verkaufen. In einem rein virtuellen Szenario soll getestet werden, wie Photovoltaikbesitzer ihren Strom direkt an die Nachbarschaft verkaufen können. Dieser einmalige Versuch findet in Oberhausen statt. Strom einfach weiterzugeben oder Photovoltaikanlagen zusammen im Direktverbrauch zu nutzen, ist gar nicht so einfach, wie es zunächst klingt. Auf dem deutschen Strommarkt wird der produzierte Strom normalerweise an der Strombörse gehandelt und an den Verbraucher verkauft. Ein dezentraler Verkauf ist in diesem System erst mal nicht vorgesehen.

Für größere Stromabnehmer, Unternehmen etwa, die sich mit einem freien Produzenten zusammentun, gibt es seit dem Wegfall der Versorgungsmonopole die Möglichkeit, eigene Stromlieferverträge abzuschließen. Das sogenannte „Power Purchase Agreement“ sieht vor, dass eine Photovoltaikanlage direkt an den Abnehmer liefert. Und genau das soll nun auch für private Verbraucher getestet werden, indem das vorhandene Stromnetz getestet wird.

Noch sind einige Ideen Zukunftsmusik

Für das Forschungsprojekt, mit dem ein kleiner lokal definierter Strommarkt untersucht werden soll, werden die teilnehmenden Stromerzeuger und Stromabnehmer mit Aufzeichnungsgeräten versehen, die sowohl den Stromverbrauch als auch den erzeugten Strom erfassen. Die von den PV-Anlagen erzeugten Kilowattstunden werden vom Erzeuger angeboten, der einen Preis festlegt, und in Viertelstunden-Intervallen vom Erzeuger zum Verbraucher geschoben.

Der Verbraucher muss vorher den Preis annehmen. Dazu Ulrich Sperling von der Beteiligungsgesellschaft Thüga: „Jede Kilowattstunde erhält eine Kennzeichnung und muss innerhalb dieser 15 Minuten vom Verbraucher genutzt werden.“ Das setze natürlich eine gewisse Flexibilität vor allem der Abnehmer voraus, die sich nach der Menge des erzeugten Stroms richten sollten. Aber das Projekt untersucht auch, wie viel Flexibilität notwendig ist. Bei entsprechender technischer Ausstattung, Stichwort „smart home“, kann man auf die unterschiedlichen Strommengen reagieren. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

30 Haushalte in Oberhausen sollen mit Testeinrichtungen versehen werden

Rund 30 Haushalte in Oberhausen sollen mit Testeinrichtungen versehen werden, die den Verbrauch und die Erzeugung der elektrischen Energie feststellen und aufzeichnen, sodass dann Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht werden können.

Auch Martin Stegmair sitzt mit im Boot. Der Elektriker, der für das Landratsamt Neuburg arbeitet, betreibt in Niederschönenfeld zwei PV-Anlagen. Eine 6-kWp-Anlage, deren Strom eingespeist wird, und eine 9-kWp-Anlage, deren Energie Stegmair erst einmal selbst nutzt. Dafür hat er einen 10-Kilowattstunden-Speicher in Betrieb. Außerdem fährt er ein Elektroauto mit einer 64-Kilowattstunden-Batterie.

kurze Wege und dezentrale Energieversorgung

Bei dem Forschungsprojekt macht er mit, weil er sehen möchte, ob ein regionaler, lokal begrenzter Strommarkt klappen könnte. Sollte sich herausstellen, dass die Vor-Ort-Vermarktung funktioniert, könnten das natürlich auch Betreiber von Windkraftanlagen und Blockheizkraftwerken nutzen.

Die Grundsätze des Energiewandels, nämlich kurze Wege und eine dezentrale Energieversorgung, wären erreicht. Der Strom mache das gerne mit, wie Elektriker Martin Stegmair versichert: „Der ist faul und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands.“

