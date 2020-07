vor 60 Min.

Orgelkonzert im Münster in Ingolstadt

Giampaolo Di Rosa spielt an der Bach-Orgel

Giampaolo Di Rosa aus Portugal spielt am kommenden Samstag, 1. August, Orgel im Liebfrauenmünster Ingolstadt. Um 12 Uhr präsentiert der Konzertorganist Giampaolo Di Rosa aus Italien/Portugal an der Bach-Orgel Werke von Andrea Gabrieli, Pedro de Araújo und Johann Sebastian Bach.

Di Rosa ist Titularorganist und Musikdirektor der Nationalen Portugiesischen Kirche S. Antonio in Rom und Domorganist der Stadt Vila Real in Portugal. Sein Orgelrepertoire umfasst Werke aller Epochen, eigene Kompositionen sowie Orgelwerke von G. Frescobaldi, J. P. Sweelinck, J. S. Bach, C. Franck, F. Liszt und O. Messiaen. Einen Schwerpunkt bilden fantasievolle Improvisationen. Seine Konzerte führten ihn bereits durch Europa, Russland, USA, Südamerika, Mittlerer Osten, Asien und Australien.

Der Eintritt für das Konzert im Liebfrauenmünster beträgt fünf Euro pro Person. Tickets gibt es mit fester Platznummer online über die Website www.orgelmusik-ingolstadt.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen ( unter anderem Westpark Ingolstadt, Tourist Information am Rathausplatz Ingolstadt). Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen gibt es keine Tageskasse. (nr)

Themen folgen