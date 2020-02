14:55 Uhr

Orkan "Sabine": Schulausfall im Landkreis und in Ingolstadt

Der Orkan Sabine soll noch den gesamten Montag über die Region hinwegfegen. Der Landkreis und die Stadt Ingolstadt haben Konsequenzen gezogen.

Von Fabian Kluge

Sabine ist derzeit wohl der gefürchtetste Name in Deutschland. So heißt der Orkan, der auch am Montag noch über Bayern hinwegfegen soll. Am Sonntagnachmittag war davon in Neuburg noch wenig zu spüren. Viele Jogger nutzten die milden Temperaturen, um an der ruhigen Donau entlang zu laufen. Viele Familien gingen spazieren oder setzten sich vor die Cafés in die Sonne. Doch schon für die Nacht haben die Wettervorhersagen Ungutes prophezeit.

Den ruhigen Sonntagnachmittag nutzten viele Neuburger, um an der Donau entlang zu joggen oder spazieren zu gehen. Bild: Fabian Kluge

Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern in der Stunde werden in Neuburg erwartet – auch noch den gesamten Montag über. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Stadt Ingolstadt haben am Abend deshalb vermeldet, dass die Schulen am Montag ausfallen.

Zudem sollen sich die Bürger entsprechend vorbereiten, empfiehlt der Sprecher der Neuburger Feuerwehr, Markus Rieß. „Sowohl als Fußgänger als auch als Autofahrer sollte man Waldstrecken meiden. Aber das sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand.“ Durch den Sturm – falls er so heftig wird wie erwartet – könne es auch zu Stromausfällen kommen. Auch darauf müssten sich die Menschen in der Region einstellen. Zudem sollten die Bürger Dinge festbinden oder in die Häuser bringen, die leicht herumgewirbelt werden können – beispielsweise Tische oder auch Bauzäune.

Orkan Sabine: Schulen fallen in der Region aus

Die Feuerwehr ist indes vorbereitet. Die Gerätschaften, um möglicherweise Straßen von umknickenden Bäumen oder herabfallenden Ästen zu befreien, sind ebenfalls bereit, versichert Rieß. Er und seine Kollegen beobachten die Wetterlage und stellen sich darauf ein, dass es auch am Montag noch vermehrt zu Einsätzen kommen kann. „Ansonsten müssen wir abwarten und können nur hoffen, dass es nicht so kommt wie befürchtet.“

Die Polizeiinspektion Neuburg hat am Sonntagabend nicht mehr Personal im Einsatz als normal. Man könne aber jederzeit weitere Kräfte mobilisieren, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Zunächst müsse man abwarten, ob der orkanartige Sturm überhaupt die Region treffe.

Lesen Sie hier einen Live-Blog zur aktuellen Wetterlage in der Region.

