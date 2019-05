18:06 Uhr

Ostend-Edeka ist zu – Filiale öffnet im Schwalbanger

Noch gibt es einiges zu tun am neuen Edeka-Markt im Schwalbanger. Am Donnerstag eröffnet der Supermarkt.

Nach 47 Jahren ist für den Supermarkt im Ostend Schluss. Warum die Stadt den Wegzug in den Schwalbanger bedauert.

Von Fabian Kluge

Der Edeka-Markt im Neuburger Stadtteil Ostend an der Berliner Straße hat geschlossen. Am morgigen Donnerstag eröffnet die Filiale am neuen Standort im Schwalbanger an der Franz-Boecker-Straße. Der Pächter bleibt dabei derselbe: Julian El-Mustapha. Damit betreibt der Marktleiter weiterhin zwei Filialen in Neuburg. Denn der Standort in der Adlerstraße bleibt bestehen.

Die Stadt bedauert indes, dass der Edeka-Markt im Ostend nach 47 Jahren schließt. Schon in einer Bauausschusssitzung Ende des vergangenen Jahres zeigten sich einige Stadträte besorgt darüber, dass der Edeka-Markt das Ostend verlässt. Einerseits, weil es sich um einen bevölkerungsstarken Stadtteil handelt, andererseits, weil dort viele ältere Bürger leben. Somit würde ein Wegzug des Supermarktes einen schweren Schlag gegen die Nahversorgung darstellen, so der Tenor damals. Daraufhin haben die Verantwortlichen dem Eigentümer zwar mehrfach Erweiterungsflächen angeboten, eine Einigung gab es jedoch nicht. Stadtrat Horst Winter sieht die ganze Sache etwas differenzierter: „Es ist bedauerlich, jedoch nicht dramatisch. Mit Norma und Penny gibt es noch zwei andere Märkte im Ostend, dazu Bäcker.“

Edeka-Filiale im Schwalbanger hat mehr Platz

Die Stadt Neuburg habe in diesem Fall eben nicht die Gestaltungshoheit. „An dem neuen Ort im Schwalbanger hat der Stadtrat Wohnbebauung abgelehnt. Dann liegt es an den Privatpersonen, was dorthin kommt“, erklärt der SPD-Politiker. Am Ende sei es eine kaufmännische Entscheidung. Horst Winter geht davon aus, dass der Markt im Schwalbanger einen höheren Umsatz erzielen wird als im Ostend.

Die Filiale am neuen Standort verfügt über deutlich mehr Platz, was letztlich der Philosophie des Supermarktes entspricht, der auf breitere Gänge für die Kunden setzt. Zu den 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche kommen 500 Quadratmeter Getränkemarkt und knapp 100 Parkplätze. Konkurrenzlos ist er dort allerdings nicht. Neben zwei Discountern befinden sich in unmittelbarer Nähe noch eine Bäckerei, ein Biomarkt sowie ein Getränkemarkt. Der neue Edeka-Markt im Schwalbanger hat künftig montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

