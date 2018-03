21:00 Uhr

Osttangente bringt für Kernstadt Neuburgs am meisten

Brenner Plan stellte im Stadtrat die Ergebnisse der Verkehrszählung vom Oktober 2017 vor. Die Zahlen bestätigen die Befürworter dieser Variante eindeutig.

Von Manfred Rinke

Auf dem Weg zu einer zweiten Donaubrücke ist die Stadt wieder einen Schritt weiter. Die Ergebnisse der Verkehrszählung und -befragung im Herbst vergangenen Jahres durch die Stuttgarter Firma Brenner Plan bestätigen die Befürworter einer Ostumgehung der Staatsstraße 2035 mit zweiter Donaubrücke bei Joshofen. Sie bringt für die Kernstadt Neuburgs die größte Entlastung.

Die Quintessenz aus dem Gutachten erläuterte gestern Abend Malte Nowak, der die Zahlen vor den Stadträten und zahlreichen Interessierten vortrug. Eine neue Brücke im Osten würden täglich rund 15000 Fahrzeuge benutzen. Das bedeute nicht nur eine große Entlastung für die Staatsstraße 2043 von der Zeller Kreuzung über die Bergheimer Staustufe bis zum Kreisverkehr bei Bergheim von täglich rund 4000 Fahrzeugen. Auch auf der Grünauer Straße würde zwischen dem Kreisverkehr auf der Staatsstraße bei Grünau bis zur neuen Brücke deutlich weniger – etwa 3800 – Fahrzeuge fahren. Der geringere Verkehr auf der Bergheimer Spange wäre nicht zuletzt auch für die Industriebetriebe in Grünau von Vorteil, die mit ihren Lkw täglich nach Ingolstadt fahren müssen. Positiv auswirken würde sich die Osttangente vor allem auch auf die Münchener Straße (minus 3500 Fahrzeuge/Tag), Ingolstädter Straße (minus 4000) und mit der Entlastung für die Elisenbrücke um 6700 Fahrzeuge täglich auch für die Luitpoldstraße (minus 5400).

Auch eine Brücke im Westen wurde untersucht

Untersucht wurde auch, was eine Verkehrsentlastung im Innenstadtbereich durch eine Brücke im Westen auf Höhe des Brandl bringen würde. Während sich die beiden Varianten was die Elisenbrücke (6600 Fahrzeuge weniger) und Luitpoldstraße (minus 5600) nicht viel nehmen, bringt eine Westlösung für Grünauer-, Münchener- oder Ingolstädter Straße sowie die Bergheimer Spange deutlich weniger. Mehr würde dagegen der Verkehr aus dem Norden bis zur Brücke im Westen.

Auch auf einen angedachten Einbahnstraßenring als Entlastung der Innenstadt ging Malte Nowak ein. Der brächte zwar eine ganz deutliche Entlastung der Luitpoldstraße, auf der dann ja nur in eine Richtung gefahren werden könnte. Aber auf den kleineren Straßen im Kernbereich wie Hirschen- und Adlerstraße sowie einigen im Umfeld wie der Sudetenlandstraße würde der Verkehr mehr werden. Details, wie Erreichbarkeit Feuerwehr, Krankenhaus oder Polizei, konnten bei der reinen Erfassung der Verkehrszahlen nicht geklärt werden.

Laut einer Verkehrsprognose ist bis 2030 in Neuburg mit einer Zunahme des Individualverkehrs um 6,3 Prozent zu rechnen. Hinzu kämen, so Nowak, zehn Prozent mehr Lkw-Verkehr in der Stadt. Dann würden zum Beispiel über die Elisenbrücke anstatt der aktuell 20600 Autos und Lkw täglich 22000 Fahrzeuge fahren.

Für den Oberbürgermeister ist das Ergebnis eindeutig

Wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagte, sei Neuburg, was das Verkehrsaufkommen auf der Bundes- und den Staatsstraßen angehe, weit über dem durchschnittlichen Niveau in Bayern belastet. „Wir müssen den Verkehr entlasten und brauchen dafür neue Wege. Für mich ist das gerade vorgestellte Ergebnis eindeutig.“ Ins gleiche Horn bliesen Matthias Enghuber und Verkehrsreferent Bernhard Pfahler. Enghuber erwähnte vor allem die Entlastung der Bergheimer Spange durch eine Osttangente und die dadurch bessere Anbindung der Industriebetriebe an Ingolstadt. Was den Einbahnstraßenring angehe, gibt es zwar eine Entlastung der Luitpold- und Münchener Straße. Doch auf den anderen Straßen im Kernbereich würde der Verkehr mehr werden. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn da Sattelschlepper in der Hirschen- oder Adlerstraße herumkurven“, meinte Enghuber.

Bernhard Pfahler sieht angesichts der „ernüchternden Zahlen“ dringenden Handlungsbedarf. „Da dürfen wir jetzt nichts mehr auf die lange Bank schieben“, sagte er. Die Ergebnisse würden auch für eine Entscheidung zum Einbahnstraßenring und allgemeine Entlastungsmöglichkeiten für die Stadt wichtige Daten beinhalten.

Allein blieb Karola Schwarz mit ihrer Meinung, dass eine Ostbrücke mehr Verkehr von außen nach innen holen würde. Für sie gäbe es andere Möglichkeiten als die Brücke im Osten.

Letztlich beschloss der Stadtrat mit 21:5 Stimmen, dass das Gutachten eine weitere Grundlage für die Umsetzung der Ortsumfahrung der Staatsstraße 2035 mit zweiter Donaubrücke im Osten bildet. Für diese würde die Stadt die Sonderbaulast übernehmen. Bedeutet, dass sie finanziell in Vorleistung gehen wird. Bis zu 85 Prozent der geschätzten, rund 60 Millionen Euro Kosten, würden vom Freistaat dann wieder zurückfließen.

Eine erste, grundsätzliche Vorabprüfung der naturschutzrechtlichen Voraussetzungen ergab kein Totschlagargument gegen den Brückenbau im Osten. Jetzt bestätigte auch das Verkehrsgutachten die Befürworter der Varianten, dass die Ostlösung die Kernstadt am meisten entlasten würde.

Themen Folgen