00:31 Uhr

Ostumgehung Etting: Sperrung ab Freitag

Die Umleitung ist ausgeschildert

Bei der Ostumgehung Etting gehen die Bauarbeiten in die nächste Phase. Ab diesen Freitag bis einschließlich Sonntag, den 11. August, beginnen die Arbeiten zwischen der Kreuzung Dr. Ludwig-Krauss-Straße/Ettinger Straße und der Abbiegemöglichkeit hin nach Etting. Wie das städtische Tiefbauamt mitteilt, wird dieser Bereich voll gesperrt. Die Umleitungen für die Autofahrer und Pendler sind bereits ausgeschildert.

In den ersten beiden Ferienwochen wird es dort Fräs- und Asphaltarbeiten geben. Außerdem wird das Bankett inklusive Leitplanke hergerichtet. Am Sonntag, 11. August, soll dann am Abend die Strecke wieder freigegeben werden, wenn alles nach Plan läuft und das Wetter mitspielt.

Das Tiefbauamt rät, wenn es möglich ist, in der Zeit aufs Rad umzusteigen. Radfahrer und Fußgänger, die vom Hochkreisel am GVZ kommen, werden über die Pascalstraße geleitet. (nr)

