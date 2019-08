vor 20 Min.

Ottheinrichplatz bekommt ein Erklärungsschild

OB Bernhard Gmehling und der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Axel Kalkowski, brachten am Ottheinrichplatz ein Erklärschild an.

Ein Schild am Ottheinrichplatz erklärt, wer der Namensgeber war. Warum es so lang gedauert hat und wie der Verschönerungsverein für die Schilder belohnt wird.

Von Christof Paulus

Verwundert hätte es sicher niemanden, wenn der Verschönerungsverein am Ottheinrichplatz begonnen hätte. Doch es kam anders: Erst 14 Jahre, nachdem in Sebastian-Kneipp-Weg und Fünfzehnerstraße die ersten Erklärungsschilder in Neuburg angebracht wurden, hat auch der Ottheinrichplatz ein solches Schild erhalten. Damit ist nun auch der Platz mit einer Erklärung versehen, der nach dem wahrscheinlich berühmtesten Neuburger benannt ist.

Ganze 61 der Erklärungsschilder hängen inzwischen im Neuburger Stadtgebiet, die die Namensherkunft von Straßen und Plätzen erklären. Begonnen hatte der Verschönerungsverein mit den Schildern einst in der Umgebung des Kräutergartens. Diesen hatte der Verein Mitte des vergangenen Jahrzehntes angelegt und dabei die ersten Schilder in Sebastian-Kneipp-Weg und Fünfzehnerstraße aufgehangen.

Viele Erklärungsschilder zu den Straßennamen in Neuburg

Inzwischen haben sich die Schilder in der ganzen Stadt ausgebreitet – dass der Platz in der Oberen Altstadt erst jetzt zu dieser Ehre gekommen sei, bezeichnet Axel Kalkowski als „reinen Zufall“. Er ist der Vorsitzende des Verschönerungsvereins und sagt, dass ein solches Schild bereits lange geplant gewesen sei – aber doch immer erst andere Straßen und Plätze an die Reihe gekommen seien.

Bezahlt habe das Schild der Verschönerungsverein, 110 Euro hat es gekostet. Gelegentlich bezahlt auch die Stadt eines der Schilder – nämlich immer dann, wenn diese auch dort fabriziert werden können, wo auch die Straßenschilder gefertigt werden. Das ging in diesem Fall nicht, weshalb der Verschönerungsverein ein anderes Unternehmen mit der Fertigung des Erklärungsschildes beauftragte.

Bernhard Gmehling begrüßt das Schild an der Tourist-Info in Neuburg

Hängen wird das Schild nun am Gebäude der Tourist-Information, was Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sehr begrüßt. Er brachte das Schild gemeinsam mit einem Arbeiter an der Hauswand an und nutzte die Gelegenheit, sich beim Verein für seinen Einsatz zu bedanken. Zwar wisse sicherlich fast jeder Neuburger, wer Ottheinrich ist, für die Touristen sei das Schild aber gerade an dieser Stelle ein nützlicher Hinweis.

Nicht nur einen mündlichen Dank vom Oberbürgermeister wird der Verein von der Stadt erhalten: Unter anderem für die Erklärungsschilder erhält der Verein in diesem Jahr den Kulturpreis der Stadt Neuburg. Zu den Leistungen des Vereins gehören auch der Kräutergarten oder der Gesteinslehrpfad, der aktuell an der Oberen Schanz entsteht. Dafür kommen tonnenschwere Steine aus der ganzen Welt nach Neuburg. 2500 Euro Preisgeld wird der Verein erhalten – gutes Geld, wie Kalkowski sagt: „Für den Pfad können wir das sehr gebrauchen.“. Auch weitere Schilder dürften also folgen: Das Geld wäre dafür gut investiert.

