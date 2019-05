10:27 Uhr

Otto Waalkes kommt nach Neuburg

Komiker Otto Waalkes wird am Wochenende in der Galerie Nassler in Neuburg zu Gast sein. Er stellt dort Bilder aus.

Von Dorothee Pfaffel

Otto kommt! Und er bringt seine Ottifanten gleich mit – zumindest auf Bildern. Multitalent Otto Waalkes – Komiker, Comiczeichner, Musiker, Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher und eben auch Maler – stellt seine Werke ab Freitag, 17. Mai, in der Galerie Nassler in Neuburg aus. Am Samstag wird er persönlich vor Ort sein.

Galerie Nassler: Otto Waalkes signiert Bilder in Neuburg

Barbara Nassler ist dafür bekannt, dass sie die Promis nach Neuburg holt. Alexander Wussow war zum Beispiel schon bei ihr, Wolfgang Viereck ebenso. Und nun also der gebürtige Ostfriese Otto, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Vertreter des deutschen Humors, der in den 70ern an der Hochschule für bildende Künste Hamburg Kunstpädagogik studiert hat. Nasslers Präsentation wird heuer die einzige Ausstellung des 70-Jährigen außerhalb Norddeutschlands sein. Sie beginnt bereits am Freitag, Waalkes selbst wird am Samstag ab circa 11.30 Uhr in der Galerie anzutreffen sein und bis gegen 17 Uhr bleiben. Am Sonntag ist die Galerie Nassler dieses Wochenende ebenfalls geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

Die Ausstellung wird einen Monat lang zu sehen sein. Wer in dieser Zeit ein Bild von Otto Waalkes kauft, bekommt es signiert, verspricht Barbara Nassler. Erwerben kann man die Werke des Ostfriesen aber grundsätzlich immer bei ihr. Die regulären Öffnungszeiten der Galerie am Spitalplatz sind Montag bis Freitag von 8.45 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

