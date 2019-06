vor 21 Min.

PFC: Baden in Seen bleibt unbedenklich

Die Beprobung der Badeweiher im Umfeld des Flugplatzes in Zell hat gezeigt, dass es keine oder nur sehr geringe chemische Verunreinigungen der Gewässer gibt.

Nach einer ersten Beprobungsrunde im Juli 2018 hat das Gesundheitsamt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in diesem Jahr erneut vier Badeweiher im Umfeld des Nato-Flughafens Neuburg auf per- oder polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) untersuchen lassen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die Wasserproben untersucht und in dieser Woche die Ergebnisse bekannt gegeben.

In den Proben aus dem Zauner Weiher und dem Schimmer Weiher waren keine PFAS nachweisbar. Im Rosinger Weiher wurden Gehalte an Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze gemessen. In der Probe aus dem Zeller Weiher stellte das LGL geringe Gehalte an Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) fest. Perfluornonansäure (PFNA) wurde unterhalb der Bestimmungsgrenze in der Probe nachgewiesen.

Im Vergleich zur Probennahme von 2018 hat sich beim Zeller Weiher eine geringfügige Erhöhung der Gesamt-PFOS-Konzentration von 0,15 auf 0,17 Mikrogramm pro Liter ergeben. Damit ist bei den aktuellen Untersuchungsergebnissen der Trinkwasserleitwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter um 0,07 Mikrogramm überschritten. Im Rosinger Weiher wurde zwar wie 2018 PFOS und PFHxS nachgewiesen, aber wiederum unter der Bestimmungsgrenze von 0,1 Mikrogramm.

Die Bewertung des Gesundheitsamtes bleibt daher unverändert: Das Baden im Zeller Weiher und den drei weiteren Badeweihern ist nach wie vor uneingeschränkt möglich und gesundheitlich unbedenklich. (nr)

