vor 19 Min.

PFC: Proben aus Badeseen liegen vor

Untersucht wurde das Wasser im Schimmer-, Rosinger-, Zauner- und Zeller Weiher. Welche Empfehlung das Landratsamt ausspricht.

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat am 15. Juni vier Badeweiher im Umfeld des NATO-Flugplatzes Neuburg auf per- oder polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) untersuchen lassen. Nun liegen die Ergebnisse aus dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor.

Während in den Proben aus dem Schimmer Weiher (Kochheim) keine PFAS nachweisbar waren, ergaben die Untersuchungen des Rosinger Weihers, des Zauner Weihers (Heinrichsheim) sowie des Zeller Weihers Werte über der Nachweisgrenze von 0,001 Mikrogramm pro Liter (µg/l) bzw. über der Bestimmungsgrenze von 0,015 µg/l. Dabei sind die Summenwerte für PFAS im Vergleich zu den Messungen, die seit 2018 durchgeführt werden, leicht angestiegen. Die Steigerung der Summenwerte hängt unter anderem auch damit zusammen, dass 2020 mehr Einzelsubstanzen beprobt wurden als in den beiden Vorjahren. Das Landratsamt Neuburg betont jedoch, dass das Baden in den Gewässern weiterhin möglich ist.

PFC: Angler sollen Fische untersuchen lassen

Das LGL weist darauf hin, dass sich die im Zeller und im Rosinger Weiher festgestellten Substanzen Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perflouroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) im Muskelfleisch und den Innereinen von Fischen anreichern können. Das Veterinäramt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen hat im Jahr 2019 ein Fischmonitoring gestartet, um zu prüfen, ob vom dauerhaften Verzehr der Fische in den beiden Gewässern eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Um eine umfangreichere Bewertung vorzunehmen, muss das Fischmonitoring fortgeführt sowie auf verschiedene Fischarten ausgeweitet werden. Das Veterinäramt ist dabei auf das Probenmaterial angewiesen, das die Angler zur Verfügung stellen. Detaillierte Messwerte finden sich auf der Homepage des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen unter www.neuburg-schrobenhausen.de.

Auf dem Flugplatzgelände selbst wird mit der Planung für die Sanierung von zwei Kontaminationsflächen begonnen: Im Bereich des ehemaligen Feuerlöschübungsbeckens sowie der „Alten Feuerwache“ wurden erhebliche PFC-Kontaminationen gemessen. Hier muss nun festgelegt werden, welche konkreten Sanierungsmaßnahmen zielführend sind. Darüber hinaus wurden zwölf kontaminationsverdächtige Flächen untersucht und ein Endbericht der Orientierenden Untersuchungen erstellt. Dabei wurden Überschreitungen der Schwellenwerte gemessen. Deshalb steht in diesem Bereichen eine Detailuntersuchung an, teilte das Landratsamt weiter mit.

Um die Entwicklung der PFC-Konzentrationen in Grund- und Oberflächenwasser zu beobachten, wird nun ein Monitoring an ausgewählten Grund- und Oberflächengewässer-Messpunkten innerhalb und außerhalb der Liegenschaft vorbereitet. Ziel ist es, sichere Aussagen zum Abstrom und Verlauf einer möglichen PFC-Fahne außerhalb der Liegenschaft treffen zu können. (nr)

