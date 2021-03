vor 32 Min.

PFC in Eiern aus Neuburg nachgewiesen

In Eiern aus einer privaten Hühnerhaltung im Neuburger Ortsteil Rosing ist die giftige Chemikalie PFC nachgewiesen worden. Jetzt rät das LGL vom Verzehr größerer Mengen der Eier ab.

Von Luzia Grasser

Schon seit Längerem beschäftigt das Thema PFC den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Jetzt ist die giftige Chemikalie auch in Eiern nachgewiesen worden. Das hat das Landratsamt am Wochenende mitgeteilt.

Früher war auf dem Flugplatz in Neuburg Löschschaum mit PFC verwendet worden

Rund um den Flugplatz Neuburg werden bereits verschiedene Beprobungen vorgenommen, um mögliche Kontaminationen mit der Chemikalie festzustellen. Denn früher war auf dem Gelände Löschschaum verwendet worden, der PFC enthalten hat. Zwar geschieht dies längst nicht mehr, doch die Chemikalie war versickert und so ins Grundwasser und in Gewässer gelangt.

Noch ist unklar, woher das PFC in den Eiern kam

Nun hat das Veterinäramt auch die Eier aus einer privaten Hühnerhaltung in Rosing untersuchen lassen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am 1. März die Ergebnisse der Untersuchung mitgeteilt. Demnach ist in den Eiern PFC nachgewiesen worden. Es gilt die Empfehlung, dass ein Erwachsener die Eier nicht in größeren Mengen verzehren soll, als Höchstgrenze gelten fünf Eier pro Woche. „Ob nun PFC im Brunnenwasser, im Boden oder in Pflanzen ursächlich für die Belastung ist, ist noch offen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

