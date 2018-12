13.12.2018

PFC wird gemessen

Behörden beproben Hausbrunnen rund um Fliegerhorst. Ergebnisse bis Frühjahr

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen hat sich in Gesprächen mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes, der Bundeswehr und des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt auf das weitere Vorgehen im Fall der rund um den NATO-Flugplatz im Stadtteil Zell im Grundwasser festgestellten per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFC, verständigt. „Wir wollten klipp und klar die Zuständigkeiten klären, um das Problem fassen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können“, erklärte am Mittwoch Landrat Alois Rauscher. Das Staatliche Bauamt wird ein Fachbüro mit der Beprobung der Haus- und Bewässerungsbrunnen in den am Fliegerhorst angrenzenden Stadtteilen beauftragen. Gemessen wird im Februar, die Werte sollen im Frühjahr vorliegen.

Steht fest, ob und wo durch PFC-Eintrag Schwellenwerte überschritten sind, kann das Landratsamt als zuständige Behörde weitere Maßnahmen ergreifen. Anwohner könnten dann vor Beginn der warmen Jahreszeit darüber informiert werden, ob ihr Brunnenwasser unbedenklich etwa zum Gartenbewässern oder Befüllen eines Pools genutzt werden kann, sagte Alois Rauscher.

Wissenschaftler warnen, dass PFC-Stoffe krebserregend sein können. In Neuburg sind die Stoffe nach Auskunft der Bundeswehr erstmalig 2013 im Grundwasser am Flugplatz festgestellt worden. Als Auslöser gilt ein Löschschaum der Bundeswehr, der bei Übungen regelmäßig eingesetzt wurde. Er enthält PFC in hoher Konzentration.

Komplexer als die bloße Beprobung, betonte der Landrat, sei die Eindämmung eingesickerten PFCs im Untergrund. Ein Bodenaustausch sei sehr aufwendig. Sind die Chemikalien ins Grundwasser gelangt, müssen Geologen die Fließrichtung beurteilen und gefährdete Gebiete so lokalisieren. Bei Messungen in vier Badeseen im näheren Umfeld war lediglich der Zeller Weiher mit Befund. Dort wurden geringe PFC-Wert gemessen. 2020 sollen genauere Ergebnisse vorliegen. (nel)

