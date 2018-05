vor 38 Min.

Pachtkosten für Attenfelder Wehr reduziert

Weil in der Wirtsstube weniger ausgeschenkt wird

Es gab eine Zeit, da florierte das Floriansstüberl im Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Attenfeld. Etwa 100 Früh- und Dämmerschoppen sowie diverse Sonderveranstaltungen fanden dort statt. Das belebte nicht nur das Dorfleben, sondern spülte auch Geld in die Vereinskasse der Feuerwehr, die an jedem verkauften Getränk verdiente.

Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Heute ist in der Wirtsstube fast nur noch nach Feuerwehrübungen Betrieb, hin und wieder findet dort auch eine Versammlung statt. Entsprechend geringer sind auch die Einnahmen für die Wehr.

Aus diesem Grund stellte jetzt die Attenfelder Feuerwehr die damit verbundenen Regelungen im Pachtvertrag infrage. Denn im Jahr 2000 wurde festlegt, dass sich die Feuerwehr aufgrund der Einnahmen aus der Wirtschaft am Unterhalt beteiligen muss – im Gegensatz zu den Wehren in Bergheim und Unterstall. Demnach zahlte der Verein im Schnitt rund 1600 Euro im Jahr für die Heizung und den Unterhalt des Gebäudes. Die Gemeinde beteiligte sich anteilig an den Kosten.

Das wird sich jetzt ändern: Künftig übernimmt die Gemeinde die vollen Unterhaltskosten für das Gebäude. Lediglich die Gaskosten, die sich auf 1000 bis 1200 Euro im Jahr belaufen, teilen sich Feuerwehr und Gemeinde. (clst)