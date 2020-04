00:31 Uhr

Pandemie blockiert BRK-Jubiläum

Kreisverband sagt Doppelfeier im Juli ab

Es sollte ein großes Fest werden – schließlich steht ein Doppeljubiläum an. Mit der BRK-Bereitschaft Schrobenhausen wird eine der ältesten Organisationen bundesweit heuer 150 Jahre alt und die Partner von der Aktion Disco-Fieber blicken auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Für den 3./4. Juli war eine ganze Veranstaltungsreihe geplant, doch jetzt macht die Corona-Pandemie dem einen Strich durch die Rechnung. „Das Risiko ist zu groß. Für dieses Jahr sagen wir ab“, erklärt Bereitschaftsleiter Ferdinand Liebl, räumt aber ein, dass nach einem Ausweichtermin gesucht werde.

Dass gar nicht erst nach Notlösungen gesucht worden sei, betont auch Manfred Irrenhauser-Kress als örtlicher Repräsentant von Disco-Fieber. Selbst wenn man das Virus besser in den Griff bekomme, eine schnelle Rückkehr zum Alltag werde es wohl nicht geben. Im Augenblick wäre sowieso keine Zeit für weitere Festvorbereitungen. Seit 14. März sei der BRK-Kreisverband im 24/7-Einsatz, anders ausgedrückt, Haupt- und Ehrenamtliche sind an sieben Tagen der Woche 24 Stunden verfügbar. Täglich tagt der Krisenstab, der sich um den Notbetrieb in den Kindergärten ebenso kümmert wie um einen Essensservice im Landkreis oder die Beschaffung von Atemmasken. Am Tisch oder am Bildschirm immer dabei: Vertreter der Bereitschaft Schrobenhausen, deren Arbeit Kreisgeschäftsführer und Krisenbeauftragter Robert Augustin ohne Einschränkung lobt. Jetzt zeige sich, dass die aufwendige Ausbildung und die umfangreiche technische Ausstattung eine gute Investition seien. „Corona verlangt uns alles ab!“ (nr)

Der ServiceCenter ist unter der 08431/67990 täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar.

Themen folgen