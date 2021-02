vor 17 Min.

Papiercontainer, Wiese, Unfall: Die Feuerwehr Ingolstadt hatte viel zu tun

Mehrmals musste die Feuerwehr Ingolstadt am Samstagnachmittag, 27. Februar, ausrücken: Um bei einem brennenden Papiercontainer, einer Wiese und einer Unfallserie auf der A9 zu helfen. Die Chronik.

Mehrere Einsätze gab es für die Feuerwehr Ingolstadt am Samstagnachmittag, 27. Februar, zu bewältigen. Um 16 Uhr rückte ein Löschfahrzeug in die Keplerstraße aus, um einen brennenden Papiercontainer abzulöschen. Eine Stunde später ging es in dieselbe Richtung. In der Stinnesstraße brannte den weiteren Angaben zufolge eine Wiese. Beide Brände konnten schnell mit Löschrohren bekämpft werden, teilt die Feuerwehr mit.

Feuerwehr Ingolstadt: Viele Einsätze am Wochenende

Kurz vor 19 Uhr waren dann mehrere Fahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr gefragt. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A9, Höhe der Anschlussstelle Süd, wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Befreiung einer Person aus dem demolierten Fahrzeug. Die Feuerwehr aus Manching war in einem Folgeeinsatz im Staugeschehen eingesetzt und sperrte teilweise die Fahrbahnen, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte.

Da ein beteiligter Kleintransporter Gitterkörbe mit gebrauchten Bremsscheiben geladen und diese über die Fahrbahnen verteilt hatte, leuchteten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle aus und beseitigten die Hindernisse.

Zeitgleich zu diesem Einsatz fuhren weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte in die Loy-Hering Straße. Aus einem Einfamilienhaus schlugen Funken aus dem Kamin und dichter Qualm verbreitete sich im Haus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zusammen mit einem Kaminkehrer wurde der Schornstein gesäubert und die Glutnester ins Freie gebracht. (nr)

