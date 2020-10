Parken: Es braucht weitere Angebote

Plus Für ein immer nachdrücklicher gefordertes, radfahrerfreundliches Neuburg muss mehr getan werden als dieses Parkhaus.

Die Umsetzung ging dann doch sehr rasch und letztlich macht das neue Parkdeck am Parkbad auch Dank Sabine Kammerls künstlerischer Hand optisch etwas her. Die lange ersehnte Parkgelegenheit ist ein weiteres Angebot für Autofahrer, den Wagen am Rande der Innenstadt abzustellen, dort die Verkehrssituation zu verbessern und die Parksituation zu entschärfen. Für ein immer nachdrücklicher gefordertes, radfahrerfreundliches Neuburg muss aber mehr getan werden.

Eine weitere Entspannung wird der geplante Ausbau der Parkplätze auf der Schlösslwiese bringen. Immer wieder gerne kommt in diesem Zusammenhang auch eine attraktive Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Donau ins Spiel. Noch nicht aufgegeben werden sollte auch ein großes Parkhaus am Bahnhof, das mit den schon ausgewiesenen Stellplätzen ebenfalls für große Entlastung im Umfeld sorgen würde. Die größte Verkehrsentlastung für die Innenstadt kann aber nur eine zweite Donaubrücke bieten. Nur mit ihr ließen sich die Verkehrsströme zielführend leiten.

