Parken: Schilderstreit am Mühlenweg wird kriminell

Anwohner hatten ihre Zäune mit Schildern versehen, um Parker abzuschrecken. Die Schilder wurden von Unbekannten geklaut, eines davon übermalt.

Von Marcel Rother

Zwei Grundstückseigentümer am Mühlenweg hatten zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen, um Parker abzuschrecken. Sie hatten an ihren Zäunen Schilder angebracht, die suggerierten, dass der Parkraum davor ihnen gehöre. Das Thema landete vor einigen Wochen im Verkehrsausschuss. Daraufhin wurden die Anwohner vom Ordnungsamt aufgefordert, die Schilder zu entfernen (wir berichteten). Nun hat sich herausgestellt, dass zumindest einer der beiden Anwohner im Recht war. Ein Ortstermin mit dem Ordnungsamt ergab, dass ein Teil des Parkstreifens vor dem Zaun tatsächlich zu seinem Grundstück zählt. Dem hatte die Stadt in einer ersten Einschätzung widersprochen.

Die Eigentümer des Grundstücks sind froh, dass nun offiziell feststeht, wessen sie sich schon immer gewiss waren: Die Fläche vor ihrem Zaun gehört – zumindest auf einer Breite von rund einem Meter – noch zu ihrem Grundstück. Das heißt, dass darauf niemand sein Auto abstellen darf. Die Eigentümer wissen ebenfalls, wie sie das in Zukunft verhindern wollen: „Wir werden ein Schild anbringen, auf dem steht, dass es sich um Privatgrund handelt und widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden“, geben sie sich kämpferisch.

Parkschilder am Mühlenweg rufen die Polizei auf den Plan

Denn was sie in der Zwischenzeit erfahren mussten, macht sie betroffen. Nachdem die Öffentlichkeit von dem Fall erfahren hatte, hatten Unbekannte eines Nachts eines der beiden Schilder eigenmächtig entfernt, das andere wurde einige Zeit später mit Farbe übermalt. „Das geht deutlich zu weit“, sagen sie. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hubert Scharpf, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neuburg, bestätigt, dass derzeit Ermittlungen gegen Unbekannt laufen und die Polizei weiter Hinweise entgegennimmt.

Auch beim Nachbargrundstück, am Mühlenweg 7, sind die Schilder inzwischen verschwunden. Allerdings ist die Parkraumsituation dort eine andere. Bei dem Parkstreifen davor handelt es sich um öffentlichen Grund, auf dem jeder sein Auto abstellen kann und der nicht dem angrenzenden Grundstückseigentümer vorbehalten ist. Insofern war in diesem Fall die Kritik an den angebrachten Schildern, die eben dies nahelegen wollten, und die im Verkehrsausschuss vor Wochen zur Sprache kam, gerechtfertigt. Rechtsdirektor Ralf Rick bekräftigte im Verkehrsausschuss am Mittwoch: „Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, öffentlichen Grund für sich in Privatbesitz zu nehmen, etwa durch das Aufstellen von Mülltonnen oder Ähnlichem.“ Und Schilder an einem privaten Zaun würden diesen Zweck verfolgen. In solch einem Fall könne er sich durchaus vorstellen, rechtlich dagegen vorzugehen und wäre optimistisch, dies auch durchsetzen zu können.

