16:21 Uhr

Parkplätze an der Schlösslwiese: Anlieger äußern Bedenken

Durch eine Erweiterung des Parkplatzes an der Schlösslwiese soll der Parkdruck in der Stadt etwas nachlassen.

Der Parkplatz an der Ingolstädter Straße soll erweitert werden, um den Parkdruck zu senken. Das passt aber nicht allen.

Von Fabian Kluge

Sie soll die angespannte Parkplatzsituation in Neuburg entlasten. Doch nicht jeder Anwohner ist mit der geplanten Erweiterung der Schlösslwiese einverstanden. 227 weitere Stellflächen will die Stadt in diesem Jahr dort schaffen. Darüber waren sich die Stadträte einig – gerade vor dem Hintergrund, dass zentrumsnahe Parkflächen fehlen und mit dem Hallenbadparkplatz und der Tiefgarage beim Fürstgarten derzeit zwei große Flächen nicht zur Verfügung stehen. Anlieger der Ingolstädter Straße haben daraufhin über 20 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat sich daraufhin in dieser Woche mit den Anliegern getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Einerseits geht es den Bewohnern darum, dass der Schlösslweg nicht mehr als Schleichweg genutzt wird. „Da installieren wir einen Poller, damit da keine Fahrzeuge mehr fahren“, kommt der OB dem Anliegen entgegen. Außerdem sollen – wie schon auf dem jetzigen Parkplatz – Schweller, Polizei und Ordnungsdienst weiterhin verhindern, dass der Parkplatz nachts zur Partyzone wird. Zudem wird der OB vorschlagen, das Projekt in zwei Schritte zu teilen und zunächst nur 100 neue Stellflächen zu errichten. „Dann schauen wir, wie der Parkplatz genutzt wird“, erklärt der Rathauschef. Neben einer üppigen Eingrünung haben sich die Anlieger zudem gewünscht, die Bushaltestelle wegen der stinkenden und laufenden Motoren Richtung Damm zu verlegen. Auch dieser Bitte stimmte der OB zu.

Themen folgen