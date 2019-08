16:40 Uhr

Parkplatz am Parkbad für sieben Monate gesperrt

Am Hallenbad in Neuburg wird nächstes Jahr ein Parkhaus gebaut. Dafür muss ab 20. Januar 2020 der Parkplatz gesperrt werden. Was das bedeutet.

Von Claudia Stegmann

Lange hat es gedauert, bis das Parkhaus am Hallenbad in Neuburg auf den Weg gebracht werden konnte. Doch jetzt sind die Arbeiten vergeben, und ein Baubeginn steht auch schon fest. Im Januar 2020 soll es losgehen, sieben Monate später soll das Parkhaus dann fertig sein.

Während der Bauzeit fallen naturgemäß die Parkplätze weg, auf denen das Parkhaus entstehen wird. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Parkplatz ab 20. Januar 2020 gesperrt sein. Insgesamt handelt es sich um 110 Stellplätze, die dann wegfallen.

Parkbadbesucher und alle Nutzer der Parkhalle sind betroffen

Betroffen sind sowohl die Parkbadbesucher als auch alle Nutzer der Parkhalle, in der Schule und Vereine ihre Sportstunden abhalten, aber auch Veranstaltungen oder Konzerte stattfinden. Und natürlich wird der Parkplatz auch von Pendlern genutzt. Sie alle müssen sich während der Bauarbeiten einen anderen Parkplatz in der Stadt suchen. Eine alternative Fläche, etwa entlang der Straße, steht nicht zur Verfügung. Am 25. August 2020 soll das neue Parkhaus mit 240 Plätzen dann eröffnet werden. Dann stehen mehr als doppelt so viele Stellplätze wie bislang an diesem Standort zur Verfügung.

Stadt informiert Nutzer des Parkbads und der Parkhalle

Wie Pressesprecher Bernhard Mahler sagte, werden Schulen, Vereine und Veranstalter, die das Parkbad und/oder die Parkhalle nutzen, nach und nach von der Stadt über die Regularien informiert. „Bei größeren Veranstaltungen werden wir von Fall zu Fall entscheiden, wie wir die fehlenden Parkplätze am besten kompensieren. Möglich wäre unter anderem ein Shuttle-Bus.“

Das neue Parkhaus wird rund 2,6 Millionen Euro kosten. Auf acht Halbebenen haben 240 Autos Platz. Ein Aufzug ist eingeplant, die Fassade soll auf der Südseite begrünt werden. Ein Stellplatz ist 2,70 Meter breit und damit etwas breiter als viele andere Parkbuchten. Darüber hinaus wird die Nord- und Südtreppe mit einer Glasfassade eingehaust. Diese Option, für die sich die Stadträte entschieden haben, kostet allerdings rund 60.000 Euro mehr.

Themen Folgen