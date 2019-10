vor 25 Min.

Pater Gerhard zu Besuch in Neuburg

Der Ordensmann aus Südafrika macht bei seiner Europatour in Neuburg Halt. Am Sonntag predigt er in der Hofkirche. Und sammelt Geld für ein neues Projekt.

Von Marcel Rother

Wenn Pater Gerhard Lagleder am Sonntag, um 10.30 Uhr, im Gottesdienst in der Hofkirche eine Predigt hält, werde es „keine Bettelpredigt“ geben, das verrät der Benediktinermönch bereits im Vorfeld. Dennoch ist der Weltmissionssonntag ein passender Anlass für die Predigt eines Mannes, der sein gesamtes Leben der Mission verschrieben hat. Lagleder, der seit Jahrzehnten in Südafrika lebt, befindet sich gerade auf einer Tour durch Europa, um Spenden für seine Hilfsorganisation „Brotherhood of Blessed Gerard“ (Bruderschaft des Seligen Gerhard) im Zululand zu sammeln. Diese arbeitet derzeit an einem neuen Projekt.

„Wir haben ein Übergangswohnheim für junge Erwachsene gegründet, die zuerst bei uns im Kinderheim waren, jetzt aber zu alt dafür sind“, erzählt Lagleder. Weil er sie nicht auf die Straße setzen wolle, hat er für sie diese neue Einrichtung gegründet. Viele der jungen Erwachsenen seien lernbehindert und hätten auf dem freien Arbeitsmarkt kaum eine Chance. Das Risiko, dass sie auf die schiefe Bahn gerieten, sei groß. „Langfristig wäre es mein Traum, ihnen eine beschützende Werkstatt, vergleichbar der Lebenshilfe, zu bieten“, sagt Lagleder. Um das zu verwirklichen, sind er und sein Team auf Spenden angewiesen.

Dafür sammelt Pater Gerhard Lagleder in Neuburg

Als einer der letzten Missionare auf Lebenszeit wurde Pater Gerhard vom Orden der Benediktiner 1982 nach Südafrika gesandt. Zehn Jahre später gründete er dort die Hilfsorganisation „Brotherhood of Blessed Gerard“. Mit 88 hauptamtlichen und 1500 ehrenamtlichen Mitarbeitern ist sie inzwischen die größte Hilfsorganisation Südafrika. Sie betreibt im Zululand, ein Distrikt innerhalb der Provinz KwaZulu-Natal, ein stationäres Hospiz mit palliativmedizinischer Versorgung, einen Kindergarten, ein Kinderheim, Hungerhilfe für unterernährte Kleinkinder, ein Aids-Behandlungsprogramm, einen Nothilfe-Fonds, einen Hilfsfonds für arme Kinder sowie Stipendien-Fonds für begabte Schüler und Studenten.

Lagleders Bezug zu Neuburg ist durch seine beiden Geschwister entstanden, die in Ried wohnen. „Durch sie bin ich quasi zum Wahlneuburger geworden“, sagt der 64-Jährige, der gebürtig aus Regensburg stammt und immer wieder gerne in Neuburg Station macht. Zwei Mal im Jahr tourt er für zwei Monate durch Europa und sammelt Spenden für Südafrika. In Neuburg habe ihm Pfarrer Herbert Kohler oft die Kollekte aus dem Gottesdienst zukommen lassen, den er mit einer Predigt mitgestaltet hat. Weil die in diesem Jahr anlässlich des Weltmissionssonntags dem Internationalen Katholischen Hilfswerk Missio zukommt, hofft Lagleder neue Fördermitglieder für seine Hilfsorganisation zu gewinnen. Auch Spenden seien willkommen.

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V., IBAN: DE37721520700000012021, SWIFT-BIC: BYLADEM1NEB

