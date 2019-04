12:50 Uhr

Patient verletzt Ärztin und Krankenschwester

Wild um sich hat ein 65-jähriger Patient im Pfaffenhofener Krankenhaus geschlagen. Dabei flogen auch Scherben durch die Luft.

Am vergangenen Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem aggressiven Patienten in die Ilmtalklinik nach Pfaffenhofen gerufen. Ein 65-Jähriger, der sich in stationärer Behandlung befand, schubste eine 30-jährige Ärztin während der Behandlung zu Boden, so dass diese sich leicht verletzte. Einen 33-jährigen Pfleger versuchte er zu schlagen. Als eine 51-jährige Krankenschwester einen weiteren Patienten aus dem Zimmer bringen wollte, schlug ihr der 65-Jährige eine Wasserkaraffe aus Glas auf den Kopf. Die Karaffe zerbrach, die Krankenschwester wurde leicht verletzt. Durch herumfliegende Glassplitter wurde auch der 79-jährige Mitpatient leicht verletzt. Der 65-Jährige kam schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus. (nr)

