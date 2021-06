Die Schulen brauchen IT-Experten

In der kommenden Woche wird im Stadtrat über den Stellenplan für das kommende Jahr entschieden. Personalkosten sind schon lange ein heißes Thema im Stadtrat

Seit Christian Scharpf vor mehr als einem Jahr Oberbürgermeister in Ingolstadt geworden ist, gibt es ein Thema, das in den Stadtratsfraktionen regelmäßig die Gemüter erhitzt: Stellen, Kosten, Personal. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Scharpf in der Verwaltung ordentlich Stellen aufgebaut, auch sein eigenes Büro kräftig aufgestockt. Weil anders ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich sei, so die Begründung. Vor allen Dingen die CSU hatte daraufhin gewettert und den Stellenzuwachs als zu teuer kritisiert, gerade in Krisenzeiten mit sinkenden Steuereinnahmen. In einem offenen Brief hatte Scharpf den Christsozialen Anfang des Jahres „Verwaltungsbashing“ vorgeworfen. Die Mehrkosten für das Personal seien allein den Aufgaben einer wachsenden Stadt geschuldet, so Scharpf. „Wäre die letzten Jahre beim Personal nicht so übertrieben gespart worden, hätten wir jetzt nicht so einen Nachholbedarf.“

Am Mittwoch nun hat Personalreferent Bernd Kuch die Eckdaten für den Stellenplan 2022 präsentiert. Die Verwaltung hatte fast 100 neue Vollzeitstellen beantragt. Doch Kuchs Referat sah deutlich weniger Bedarf. 68 zusätzliche Vollzeitstellen, so heißt es vonseiten des Personalreferats, seien ausreichend. Allein damit seien jährliche Mehrkosten von rund 3,7 Millionen Euro verbunden. Insgesamt würden sich die Personalkosten im kommenden Jahr in Ingolstadt dann auf rund 181 Millionen Euro belaufen. Vorausgesetzt, der Stadtrat folgt dem Antrag. Der Haushaltsansatz für 2021 beläuft sich noch auf gut 166 Millionen Euro – damals eine Steigerung um fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

So viel wird es diesmal aller Voraussicht nach aber nicht werden. Kuch betont allerdings auch: Die Mehrkosten seien keineswegs allein auf die neuen Stellen zurückzuführen. Selbst ohne Stellenzuwachs läge das Plus bei den Personalausgaben bei gut elf Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Gründe dafür sind allgemeine Tariferhöhungen oder auch Beförderungen bei den Mitarbeitern. Profitieren von den neuen Stellen werden vor allen Dingen die Feuerwehr, wo fünf Anwärter übernommen werden. Auch bei den städtischen Museen wird es vier weitere Stellen geben. Hier werden geringfügig Beschäftigte auf feste Stellen übernommen.

Und auch bei der EDV-Nutzerbetreuung werden zusätzliche Fachleute eingestellt. Zurückzuführen ist das in weiten Teilen auf die Digitalisierung an den Schulen. Die Schüler bekamen Laptops während der Pandemie, die Lehrer Dienstgeräte. Christian Scharpf nennt all das „vergiftete Geschenke des Freistaats“. Denn die Geräte hat zwar das Land gezahlt, nicht aber die Wartung. Und dafür braucht es nun Personal, das die Stadt finanzieren muss.

Folgen die Stadträte dem Vorschlag der Verwaltung, dann werden auch viele Mitarbeiter auf befristeten Stellen, sogenannten KW(künftig wegfallend)-Stellen, nicht übernommen. Das Personalreferat hat sich dafür ausgesprochen, dass von 44,5 beantragten Stellen nur 17,5 als dauerhafte Stelle beibehalten werden. Bis zum Jahr 2025 sollen 66 dieser Stellen wegfallen. Entscheiden muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag.