Peter Winterholler: Ein Leben für die Schaustellerei

Plus Das Leben als Schausteller war für ihn eine Erfüllung. Dass sein Wunsch, einen ruhigen 80. Geburtstag zu feiern, in Erfüllung geht, glaubt er eher nicht.

Ob im Sommer in der kurzen, oder, wenn die Tage wie jetzt kälter werden, in der knielangen: ohne Lederhose geht Peter Winterholler nicht aus dem Haus. Es ist das Markenzeichen des Neuburgers. Bekannt ist er allerdings nicht allein wegen seiner Tracht, die er tagein tagaus trägt. Er war und ist vielmehr noch immer das Gesicht des Neuburger Volksfestes. Am heutigen Samstag feiert er bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Für sein 50-jähriges Engagement auf der Neuburger Wies’n wurde er im vergangenen Jahr geehrt. Auf Volksfesten treibt sich Peter Winterholler allerdings schon länger herum. In Neuburg geboren, lernte er ursprünglich einmal Brauer und Mälzer und arbeitete im Bürgerlichem Brauhaus (heute Herrnbräu) in Ingolstadt. Als dankbarer Helfer beim Auf- und Abbau verdiente er sich schon als Jugendlicher zu Volksfestzeiten in Neuburg nach Feierabend ein Taschengeld dazu. „Die haben mich immer wieder geholt und ich hab’ schnell gemerkt, dass man auf dem Volksfest auch gutes Geld verdienen kann“, erzählt Winterholler. Da war er 16, 17 Jahre alt. Dann rief die Bundeswehr und er diente 18 Monate lang bei den Gebirgsfeldjägern in Mittenwald.

Nach wie vor „guad beinand“ ist Peter Winterholler mit seinen 80 Jahren. Er hofft, dass das auch noch einige Jahre lang so bleiben wird. Bild: Manfred Rinke

Mit Anfang 20 machte sich Peter Winterholler mit einer Schießbude selbstständig

Zurück in Neuburg fand er bei Eisen Oswald Arbeit. Nebenbei baute er sich eine Schießbude. Die stellte er bei verschiedenen Feierlichkeiten auf, etwa bei Schützen- oder Feuerwehrfesten. „Und bald habe ich gemerkt, dass ich nicht zwei Herren dienen kann und hab’ mich für die Schaustellerei entschieden“, erzählt das heutige Geburtstagskind.

Er war Anfang 20, als er mit seiner Schießbude begann, durch die Lande zu ziehen. Premiere hatte er damit auf der Neuburger Dult auf dem Spitalplatz. Weil er ihnen immer geholfen habe, ließen ihn die Schaustellerkollegen dann mitziehen und führten Peter Winterholler mit seiner Schießbude auf anderen Festen ein: in Ingolstadt, Eichstätt, Donauwörth, in Augsburg-Bärenkeller und -Lechhausen und in Wertingen. 1970 kaufte er sich eine Schiffschaukel. Im selben Jahr lernte er auf der Neuburger Dult Christa kennen. Sie wurde 1974 seine zweite Frau und schenkte ihm nach zwei Kindern aus der ersten Ehe zwei weitere. Auch Christa war Schaustellerin und hatte einen Süßwarenstand. Von 1970 an waren sie dann gemeinsam auf den Festen unterwegs. Irgendwann verkaufte Peter Winterholler seine Schiffschaukel und betrieb mit seiner Frau über Jahre hinweg den Süßwarenstand. Den führt mittlerweile sein Enkelsohn Sascha Feger weiter. „Wir haben aus gesundheitlichen Gründen vor rund sechs das Geschäft an die Kinder übergeben“ erklärt Winterholler.

Peter Winterholler ist bis heute Sprecher der Schausteller auf dem Volksfest

Obwohl er längst keinen Stand mehr hat, ist der heute 80-Jährige nach wie vor Sprecher der Schausteller auf dem Neuburger Volksfest. „Das sollte eigentlich längst ein Jüngerer machen“, meint er. Allerdings geht er davon aus, dass er den Job bis zu seinem Lebensende nicht mehr los wird. Denn auch seine Kollegen wissen, dass er ein Schausteller durch und durch war und im Herzen noch ist. „Ich habe den Schritt nie bereut, habe die Schaustellerei geliebt und liebe sie heute noch“, sagt Winterholler. „Diese Arbeit war für mich eine Erfüllung.“ Seinen Kollegen wünscht er gute Geschäfte in gerade schwierigen Zeiten. „Es gibt mittlerweile einfach ein Überangebot an Festen“, sagt er.

1985 drehte Peter Winterholler anlässlich des Geburtstages von Ingolstadts OB Peter Schnell die Drehorgel. Mit dabei Josef Pfafflinger, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. Bild: privat

Dass man als Schausteller natürlich viel erlebt, liegt auf der Hand. Manchmal lassen sie sich auch selbst lustige Sachen einfallen. Wie diese Idee auf einem Volksfest vor vielen Jahren in Aichach. Winterholler erzählt, dass die Festwirtin damals in anderen Umständen war. Weil es nach Arbeitsende noch gar so lustig war unter den Schaustellern und auch schon einige Mass Bier geschmeckt hatten, entschloss man sich, dass die Festwirtin in dieser Nacht einen Wirtssohn entbinden sollte. Also spannte man am Eingang ins Festzelt ein Seil und hängte Kinderkleidung, Kinderwagen und weitere Utensilien auf. Außerdem spannte man ein großes Transparent vor dem Eingang auf. Zu lesen war darauf: „Hurra, es ist ein Junge!“ Da die Wirtin immer am Seiteneingang ins Festzelt ging, wurde ihr am nächsten Tag so schnell auch nicht bewusst, dass sie eigentlich schon entbunden hatte. Jedenfalls gratulierten ihr die Menschen, die vom Haupteingang ins Zelt gingen, zur Geburt ihres Sohnes. Später sollte der Bub im richtigen Leben übrigens ein Mädchen werden. Das Transparent und die Leine schmückten damals aber eine ganze Festwoche lang den Haupteingang. „Wir wollten uns eigentlich entschuldigen, aber die Wirtin bedankte sich sogar für die Gaudi und freute sich über die damals besonders guten Geschäfte während der Woche“, erinnert sich Winterholler.

Es ist der erste Geburtstag für Peter Winterholler ohne seine Frau Christa

Der geht nicht davon aus, dass sein Wunsch, einen ruhigen 80. Geburtstag zu feiern, heute auch in Erfüllung geht. Zu bekannt ist der „König-Ludwig-Fan“, das Ehrenmitglieder der Reservistenkameradschaft und das Mitglied der Neuburger und der Trachtler in Washington, zu denen er jedes Jahr rüberfliegt. Dazu kommen die Schaustellerfreunde und viele andere mehr. Der Ideengeber fürs 1970 erstmals durchgeführte Karlshulder Volksfest wünscht sich nach einem bislang erfüllten Leben noch einige gesunde Jahre, um sich jeden Tag mit der Familie und Freunden so schön wie möglich zu machen. Wen er heute vermisst ist seine Christa, mit der er 48 Jahre lang verheiratet war und die heuer verstorben ist.