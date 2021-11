Der Neuburger Peter Ziegler bei Bauer sucht Frau: In der Sauna funkt es

Peter Ziegler aus Neuburg ist als "Peter aus Oberbayern" Kandidat bei "Bauer sucht Frau 2021". In Folge drei flirtet er auf dem Getreidefeld und in der Sauna.

Folge drei bei Bauer sucht Frau 2021, und für Peter Ziegler aus Neuburg, der als "Peter aus Oberbayern" eine Frau sucht, startet die Hofwoche mit einem Problem. Die Kaffeemaschine funktioniert nicht. "Ich flippe aus, ich glaub es nicht", schimpft der 26-jährige Landwirt. Er versucht die Maschine zu reparieren, jedoch ohne Erfolg. Ziegler ärgert sich, wollte er doch seiner Herzdame Kerstin eigentlich einen Wachmacher zum Morgen servieren. "Ohne Kaffee in der Früh ist der Start schon mal missglückt", sagt der Jungbauer. Doch Kerstin hat kein Problem damit. "Das ist für mich nicht schlimm, ich trinke keinen Kaffee", gesteht sie.

Bauer sucht Frau 2021: Peter aus Oberbayern zeigt seinen Golfplatz und seinen Wellnessbereich

Dann beginnt für die beiden die Arbeit. "Andere Bauern gehen morgens Kühe melken, wir sammeln Bälle", kündigt Peter Ziegler an. Es geht auf den familieneigenen Golfplatz, wo es gilt, die herumliegenden Bälle aufzusammeln. Dafür kommt ein 70 Jahre alter Traktor zum Einsatz. Natürlich ist dies ein erster Test für Kerstin. "Ich will sehen, wie sie mit Technik umgehen kann", sagt Peter Ziegler. Er zeigt seiner Begleitung die Bedienung des Schleppers, dann darf die 28-Jährige ans Steuer. Den Oldtimer-Traktor kann sie ohne Probleme bewegen, sie stellt sich sehr ordentlich an. "Das passt einwandfrei, Wahnsinn", ist Peter Ziegler begeistert. Kerstin ist erleichtert, dass sie sich nicht blamiert hat. Obwohl sie noch nie einen solch alten Traktor gefahren ist, habe sie das gut hinbekommen, freut sich die Krankenhaussekretärin. Die Chemie zwischen den beiden stimmt, wie schon in der Vorwoche (lesen Sie hier den Bericht zur vergangenen Folge). "Der erste Eindruck ist klasse", schwärmt Ziegler von Kerstin. "Es hätte nicht besser sein können."

Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Peter Ziegler aus Neuburg bei Bauer sucht Frau 2021: Ein Flirt auf dem Getreidefeld

Es geht weiter auf ein Hartweizenfeld, das Ziegler nach Sturm und Regen in der Nacht zuvor begutachten möchte. "Meine Felder sind wie meine Kinder, da sorgt man sich drum." Kerstin ist von diesem Engagement beeindruckt. "Ich finde es schön, dass der Peter sich so einsetzt." Mitten im Feld kommen die beiden sich näher. Peter Ziegler reicht Kerstin ein Stück Hartweizen zum Probieren - auch wenn er noch nicht reif ist. Mit einem Getreidehalm streicht er seiner Begleitung über den Oberarm und fragt: "Bist du kitzlig?" Es harmoniere sehr gut zwischen den beiden, betont Peter Ziegler. "Das Flirten kommt automatisch, das kann ich gar nicht beeinflussen. Bremsen möchte ich es auch nicht." Es fühle sich schon sehr vertraut zwischen ihm und Kerstin an. "Ich kann mir nicht erklären, wo das herkommt."

Peter aus Oberbayern: In der Sauna schaut er Kerstin tief in die Augen

Der Jungbauer, der für die CSU im Neuburger Stadtrat sitzt, zeigt seinen Hof, zu dem auch ein Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool gehört. Kerstin ist "total platt" und spricht von "Luxus". Peter Ziegler bestätigt: "Luxus pur. Das ist wie Wellnesshotel." Es folgt ein gemeinsames Probeliegen in der Sauna, die nicht angeschaltet ist. Sie habe vorher noch nie sauniert, sagt Kerstin. Mit Peter wolle sie dies auf jeden Fall mal ausprobieren. Für den Moment sitzen die beiden auf Handtüchern nebeneinander, schauen sich tief in die Augen und lachen gemeinsam. "Wieder eine Wellenlänge mehr", analysiert Ziegler, der gesteht: Obwohl die Sauna ausgeschaltet war, sei ihm "viel zu warm". (ands)

Zu sehen ist die Folge am Montag, 8. November, ab 20.15 Uhr auf RTL, oder in der Mediathek von TV NOW.

