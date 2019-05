18.05.2019

Petition an den Bundestag

Seniorenbeirat fordert Leitgesetz für Ältere

Der demografische Wandel ist das Phänomen, das unsere alternde Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten grundlegend verändern wird. Der Seniorenbeirat des Landkreises hat sich auf Grundlage des Altenberichts damit beschäftigt und dem Sozialausschuss des Kreistags eine Petition zur Verabschiedung vorgelegt. Der Bundestag wird darin aufgefordert, ein Leitgesetz zur Stärkung der Politik für ältere Menschen zu schaffen.

Das Gremium unterstütze den Vorstoß zur Schaffung von Altenhilfestrukturen mit einer Gegenstimme. Ähnlich wie im Kinder- und Jugendhilfebereich sollen für die ältere Generation relevante Fragen in den Mittelpunkt gerückt und klare Zuständigkeiten und Aufgaben definiert werden. Die Kommunen seien verpflichtet, Mittel für die Kinderbetreuung bereitzustellen. „Warum kann das nicht mit Pflegeplätzen gemacht werden“, fragte Elfriede Müller (CSU). Das Beispiel des bewährten Seniorenkonzeptes der Gemeinde Oberhausen nannte Parteikollege Reinhardt Reißner. „Da geht es um die Praxis vor Ort, ohne bürokratischen Wasserkopf.“ Und Werner Widuckel (SPD) mahnte Handlungsbedarf an. „Wir fahren das System voll an die Wand. Ein Wandel ist unbedingt nötig.“ Einzig Rudolf Koppold (FW) war anderer Meinung und warnte vor einer weiteren Bürokratisierung. (nel)

Themen Folgen