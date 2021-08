Pfaffenhofen

09:49 Uhr

73-Jähriger wird bei Brand in Pfaffenhofen schwer verletzt

Bei einem Brand in Pfaffenhofen wurde ein 73-Jähriger schwer verletzt. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Sonntag ist es im Keller einer Doppelhaushälfte an der Aussiger Straße in Pfaffenhofen zu einem Brand gekommen. Ein 73-Jähriger wurde dabei schwer und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.